Assassins Creed Hexe: Das Angst-System aus dem Syndicate-DLC feiert angeblich ein Comeback

Ubisoft soll angeblich ein System aus AC Syndicate zurückbringen.

Jack The Ripper passt zwar historisch nicht in die Zeit der Hexenverfolgung von Assassin's Creed Codename Hexe, ein Gameplay-System aus dem AC Syndicate-DLC, der sich um den Londoner Serienmörder dreht, dafür umso mehr. Die Rede ist vom Fear-System, das scheinbar auf irgendeine Art und Weise mit AC Hexe zurückkehrt.

Fear-System aus Jack The Ripper-DLC passt zum Hexen-Setting

Tom Henderson, seines Zeichen Journalist und Insider, will wieder einmal exklusive Informationen zu einem Assassin's Creed-Spiel haben. Dieses Mal dreht es sich um Codename Hexe, das sehr wahrscheinlich zur Zeit der die Hexenverfolgung während des 16. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich (und damit Deutschland) spielen wird.

Henderson berichtete bereits, dass wir scheinbar eine Hexe namens Elsa spielen werden:

Dass diese dann über übernatürliche Fähigkeiten verfügt, dürfte nicht nur zum Setting passen, es ließe sich sicherlich auch durch die Isu erklären.

Zumindest soll Elsa mit ihrer "Magie" nicht nur in Katzenkörper schlüpfen (mehr dazu lest ihr hier), sondern auch Angst und Schrecken verbreiten können. Der aktuelle Plan sehe ein Fear-System (Angst-System) vor, das Henderson aber nicht weiter detailliert beschreibt.

Dass Feinde vor Angst die Flucht ergreifen, gab es schon in einigen AC-Spielen, als Inspiration soll aber der Assassin's Creed Syndicate-DLC: Jack The Ripper mit seinem extra ausgearbeiteten Fear-System herhalten.

Was der Jack The Ripper-DLC zu bieten hat, zeigt der folgende Trailer:

1:37 Assassin’s Creed Syndicate - Trailer zum DLC »Jack the Ripper« mit Release-Datum - Trailer zum DLC »Jack the Ripper« mit Release-Datum

Wie funktioniert das Fear-System im AC Syndicate-DLC?

Der Jack The Ripper-DLC orientiert sich spielerisch am Hauptspiel AC Syndicate, führt aber mit dem Fear-System eine neue Mechanik ein. Sowohl Evie als auch Jack The Ripper selbst können mit Fear Tools (z.B. Angstbomben und brutale Takedowns) Passanten und Gegner Angst einjagen.

Je höher das Angstlevel ist, desto besser für uns. So kann es sein, dass Feinde nicht mehr kämpfen wollen, sondern vor laute Angst die Flucht ergreifen. Das ermöglichte es uns ein nicht-tödliches Vorgehen.

Ein Beispiel seht ihr hier:

Tatsächlich soll sich Assassin's Creed Codename Hexe aber auch noch an anderer Stelle etwas von älteren Serienteilen abschauen. Henderson nach wird der Teil zwar eine offene Welt bieten, aber sich dennoch linearer Spielen – eben so, wie wir es von den früheren Teilen gewohnt sind.

Wie glaubwürdig ist das alles?

Tom Henderson zählt zu den gut informierten und glaubwürdigen Insidern. Dennoch ist und bleibt all das bis auf Weiteres nur ein Gerücht, unter anderem, weil Ubisoft das Thema uns gegenüber nichts weiter kommentieren wollte. Zudem befindet sich Codename Hexe in einer frühen Entwicklungsphase. Selbst wenn Henderson Recht haben sollte, können sich die Pläne mit der Zeit ändern.

Dennoch: Was würdet ihr davon halten, wenn wir in Assassin's Creed Hexe ein ähnliches Fear-System nutzen könnten? Wie sollte das eurer Meinung nach aussehen?