Assassin's Creed Hexe soll tatsächlich eine weibliche Hauptfigur haben und sie hat sogar schon einen Namen

Was haben AC Hexe und Disneys Frozen gemeinsam? Scheinbar eine Hauptfigur namens Elsa, die übernatürliche Kräfte besitzt? Bild: Ubisoft / Disney / Gameloft

Der nächste Teil der Assassin's Creed-Hauptserie hört aktuell auf den Namen Codename Red und lässt uns, sofern die Gerüchte stimmen, mit einem Samurai und einem weiblichen Ninja zwei Charaktere spielen. Der Ableger danach, Codename Hexe, scheint uns dagegen nur eine weibliche Hauptfigur vorzusetzen, was für die Hauptreihe eine Premiere wäre.

In Codename Hexe spielen wir Elsa, eine Hexe?

Dass wir in Assassin's Creed Hexe wahrscheinlich einen weiblichen Charakter spielen, lässt bereits das Setting rund um die Hexenverfolgung im 16./17. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich vermuten. Das dem wirklich so ist und sie (zumindest aktuell) auf den Namen Elsa hört, will nun Insider Gaming durch vertrauenswürdige Quellen erfahren haben.

Als mutmaßlicher Assassine dürfte sie dann auch das Adlerauge und womöglich andere "übernatürliche" Fähigkeiten besitzen. In AC Mirage konnte sich Basim etwa "teleportieren".

Damit wäre Elsa die erste weibliche Solo-Hauptfigur der großen Assassin's Creed -Ableger. In AC Odyssey konnten wir zwar bereits Kassandra spielen, wer jedoch keine Lust auf eine weibliche Hauptfigur hatte, konnte auf Alexios ausweichen. In AC Syndicate steuerten wir hingegen sowohl Jacob und seine Schwester Evie im Wechsel.

Allein in Assassin's Creed Chronicles China und Assassin's Creed 3 Liberation spielen wir ausschließlich eine Frau. Dabei handelt es sich allerdings um Spin-offs.

AC Hexe wird düster

0:34 Assassin's Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös

Assassin's Creed Codename Hexe soll das "bislang düsterste Assassin's Creed-Spiel" werden. Wie bereits erwähnt werden wir es darin mit der Hexenverfolgung zu tun bekommen.

Alle bekannten Infos zum Spiel lest ihr hier:

Wirklich viel handfestes wissen wir zu dem Assassin's Creed-Ableger aber noch nicht. Er soll aber angeblich 2026 erscheinen. Was für Gerüchte und Theorien es zu Codename Hexe gibt, haben wir in unserer großen Übersicht (oben verlinkt) zusammengefasst.