Assassin's Creed-Fans wählen beste Stadt & aktueller Platz 1 überrascht

Die Spiele der Assassin's Creed-Reihe leben stark von ihren Settings beziehungsweise Städten, in denen wir als (häufig) Kapuzen tragender Meuchelmörder herum kraxeln. Aber welche Stadt ist eigentlich die beste der gesamten Reihe? Diese Frage beantworten gerade Fans des Franchises in einer Umfrage, die ein Spieler via Strawpoll über das AC-Subreddit ins Leben gerufen hat.

Zum Zeitpunkt des Schreibens haben knapp 800 Möchtegern-Assassinen an der Umfrage teilgenommen. Herausgekommen ist ein (aktuell) sehr spannendes Städte-Ranking mit einem überraschenden ersten Platz.

Ultimatives Assassin's Creed-Ranking

Alle Spiele der Reihe gerankt

Das ist das aktuelle Städte-Ranking der Assassin's Creed-Fans

Warum ist Paris so beliebt?

Paris führt: Gerade in Hinblick auf den desaströsen (und vor allem: verbuggten) Launch von Assassin's Creed: Unity ist es verwunderlich, dass es gerade Paris an die Spitze geschafft hat. Die französische Metropole liegt damit noch vor Rom und Venedig aus den Fan- und Kritiker-Lieblingen Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed 2.

Doch Paris scheint im Laufe der Zeit einen besonderen Platz in den Herzen vieler Fans erobert zu haben. Das dürfte einerseits sicherlich mit der Brandkatastrophe von Notre Dame zusammenhängen.

Andererseits erlebt Unity in der Community ohnehin gerade einen zweiten Frühling. Nachdem uns Origins und Odyssey in riesige Open Worlds entführten, loben nun viele Fans wie Kollege Max das Action Adventure für seine kompaktere Spielwelt, in der bedeutende Wahrzeichen wie die Bastille oder eben Notre Dame besonders hervorstechen.

*Stand: 07. August, 14:04 Uhr.

Was ist eure absolute Lieblingsstadt aus der Assassin's Creed-Reihe?