Assassin's Creed: Alle Teile & Spiele im Ranking - Was ist das beste?

Der aktuelle Ableger Assassin's Creed: Odyssey, der Beginn von Ezio Auditores Reise in Assassin's Creed 2 oder doch der allererste Teil, der 2007 das Licht der Welt erblickte – Welcher Assassin's Creed-Ableger ist der beste? Welcher Teil bereitet uns noch immer Bauchschmerzen?

Wir haben alle Asassin's Creed-Spiele gerankt, vom in unseren Augen schlechtesten bis zum besten Teil der Reihe.

Wenn ihr nicht unserer Meinung sein solltet, dann schreibt uns bitte eure Vorschläge und persönliches Ranking in den Kommentarbereich!

Hinweis: Dieser Artikel von unserer ehemaligen Kollegin Janna Tillmann erschien zuerst am 20. Februar 2016 auf gamespilot.de, wurde für die Neuveröffentlichung angepasst und am 30. Mai 2017 auf GamePro.de neu veröffentlicht. Nach dem Release von Assassin's Creed: Origins haben wir das Ranking jetzt entsprechend erweitert.

12. Assassin's Creed: Unity

Technisch katastrophales Current Gen-Debüt:Assassin's Creed Unity. Die Mehrheit der Spieler ist sich einig, das dieses Spiel eines der düstersten Kapitel des Franchises ist. Grund dafür ist zum einen die mangelhafte technische Qualität, die sich durch zahlreiche Bugs und Glitches äußerte.

Aber das ist nicht der einzige Grund für den letzten Platz auf unserer Liste: Der eigentlich spannende Schauplatz Paris wurde von zahllosen Schatztruhen überzogen, die sich nur gegen Bezahlung öffnen ließen.

Dazu gesellte sich eine recht langatmige Geschichte über Liebe, Hass und Drama, die von einer erschlagenden Vielzahl an belanglosen Mini-Missionen durchsetzt wurde. Schade, schade.

11. Assassin's Creed Rogue

Coole Ideen, enttäuschende Umsetzung:Assassin's Creed Rouge war eine Enttäuschung. Die Geschichte versprach uns endlich einmal in die bösen Stiefel der noch viel böseren Templer rutschen zu lassen, doch die gespielte Wirklichkeit war dann eine ganz andere.

Übermächtige Waffen, die das Spiel noch einfacher als ohnehin schon machten, rahmten die platte Charakterzeichnung eines fiesen Buben, der plötzlich merkte, dass er gar nicht mehr fies sein wollte.

Schade um die Idee, aber vielleicht erleben wir ja in zukünftigen Teilen noch einmal einen neuen Versuch, dem strahlenden Helden etwas Matsch ins Gesicht zu schmieren.

10. Assassin's Creed 3

Lebendiges Amerika, interessante Charaktere: Assassin's Creed 3 sollte den Erfolg von Ezios Trilogie fortführen. Das wurde von zahlreichen Bugs zum Release vereitelt. Aber auch nach einigen Patches bot das Spiel ein Erlebnis, an dem sich die Geister scheiden.

AC III hat eine lebendige Open World im Amerika des Unabhängigkeitskrieges und mit Haytham einen wirklich interessanten Charakter. Man verbringt nur den großen Teil des Spiels mit Connor, der vergleichsweise blass bleibt.

Spielerisch hat sich nichts verändert. Die manchmal ungenaue und hakelige Steuerung, die zu einfachen Kämpfe, alles bleibt beim Alten. Dazu wiederholen sich viele Missionstypen zu oft. Wenn das Klettern auf Bäume eines der größten neuen Features ist, sollte einem das eigentlich zu denken geben.

9. Assassin's Creed: Liberation

Unterhaltsamer Vita-Trip mit sympathischer Heldin: Das zunächst für die PS Vita erschienene Assassin's Creed: Liberation durfte zwei Jahre später auch auf den Konsolen und dem PC seinen Auftritt feiern - und dieser war enorm unterhaltsam.

Mit Aveline de Grandpré drückte uns Ubisoft eine sympathische und willensstarke Protagonistin in die Hände, die uns durch ein kurzweiliges Abenteuer in Nordamerika führte.

Die große Spurensuche nach dem Verbleib von Avelines Mutter vereinte die gelungenen Spielmechanismen des Hauptspiels AC III mit der überraschenden Neuerung, endlich auch einmal als Frau den Meuchelmörder zu mimen.

8. Assassin's Creed 4: Black Flag

Gelungenes Piratenabenteuer, aber immer noch AC? Assassin's Creed 4: Black Flag entführt euch in die Karibik, wo ihr als Pirat euer eigenes Schiff befehligt und eher aus Versehen in die Machenschaften von Templern und Assassinen stolpert. Aber viel mehr Zeit verbringt ihr sowieso auf dem offenen Meer, geht allerlei Meeresgetier jagen, sucht nach versunkenen Schätzen und baut die Jackdaw zum besten Schiff der Karibik aus.

Man kann sich natürlich darüber streiten, wie sehr dieser Teil noch ein Assassin's Creed ist.

Edward ist ein mehr als widerwilliger Protagonist, der mit den Zielen der Bruderschaft wenig am Hut hat. In der Zukunft gibt es praktisch keine Handlung mehr, nachdem diese in AC III ein vorläufiges Ende gefunden hat. Und das serientypische Klettern ist zwar nicht ganz verschwunden, allerdings hat man weitaus weniger Chancen, sich im Parkour zu üben als in anderen Teilen.