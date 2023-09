Assassin's Creed Mirage bringt Ezios bestes Outfit aus AC Revelations zurück

In Assassin's Creed Mirage lassen wir wieder die versteckte Klinge sprechen.

Assassin's Creed Mirage will uns das Spielgefühl der ersten Assassin's Creed-Teile zurückbringen: Eine kleinere Welt, mehr Stealth und zudem natürlich coole Assassinen-Gadgets und alles, was sonst noch dazu gehört. Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, gibt es auch noch die passenden Klamotten aus der grauen Vorzeit dazu: In AC Mirage können wir nämlich ein legendäres Ezio Auditore-Outfit tragen.

Assassin's Creed Mirage bringt nicht nur das alte Spielgefühl zurück, sondern auch die Klamotten

Darum geht's: Eigentlich sollte das Abenteuer von Basim in Bagdad erst nur ein DLC für AC Valhalla werden. Jetzt bekommen wir ein kompaktes, eigenständiges Spiel, das voll auf "Retro" setzt.

Wir müssen uns wieder sehr viel besser anschleichen und verstecken und können die titelgebende Assassinen-Rolle endlich wieder richtig ausfüllen.

So sieht das dann aus:

AC Revelations-Outfit kehrt zurück: Es wird in Assassin's Creed Mirage offenbar auch die Möglichkeit geben, Basim in die Klamotten eines sehr bekannten Assassinen zu kleiden. Wie aus einem Ubisoft-Interview hervorgeht, gibt es das Ezio Auditore-Outfit aus Assassin's Creed Revelations auch im kommenden AC-Teil.

Noch mehr Legacy-Outfits? Wie die genauen Verbindungen zwischen Ezio und Basim dann im Spiel aussehen, bleibt abzuwarten. Immerhin spielt Mirage zeitlich deutlich vor den Ereignissen aus AC Revelations. Gleichzeitig fragen sich die Fans natürlich auch, ob es vielleicht noch mehr solcher Verneigungen vor anderen Teilen in Form entsprechender Legacy-Klamotten gibt.

Wann kommt Assassin's Creed Mirage? Es dauert nicht mehr lange: Am 5. Oktober 2023 soll AC Mirage für den PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X erscheinen. Sogar eine iPhone-Version des Titels ist geplant. Dieser Assassin's Creed-Teil stellt dann auch den letzten Franchise-Titel dar, der noch für die Last Gen-Konsolen PS4 und Xbox One erscheint.

Wie findet ihr das Legacy-Outfit zu AC Revelations in Assassin's Creed Mirage? Welche Klamotten würdet ihr euch noch wünschen?