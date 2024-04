'Wir haben Ideen, wie Basims Geschichte weitergeht' - Assassin's Creed-Entwickler sprechen über die Zukunft von Mirage

Assassin's Creed Mirage sticht nicht nur mit seinem "Zurück zu den Wurzeln"-Konzept aus den letzten Serienteilen heraus. Auch was den Post-Launch-Content angeht, geht Ubisoft mit dem Teil etwas andere Wege. Von Mirage brauchen wir nicht mehr viel erwarten, was aber nicht bedeutet, dass sie mit Basim schon am Ende sind.

Das liest sich zumindest aus den Antworten des AMA (Ask Me Anything) heraus, das auf Reddit stattfand. Die AC Mirage-Entwickler Stephane Boudon (Creative Director) und Jean-Luc Sala (Art Director) standen den Fans auf der Social Media-Plattform Rede und Antwort.

Eine schlechte Nachricht für Fans, die sich mehr zum Spiel wünschen: Assassin's Creed Mirage wird nach aktuellem Stand keinen DLC erhalten, wie wir es etwa von Valhalla oder Odyssey gewohnt waren. "Mirage wurde als eigenständiges Spiel ohne DLC-Pläne konzipiert", erklärte Stephane Boudon. Genau genommen entstand das Spiel ja selbst aus einer DLC-Idee für Assassin's Creed Valhalla, was unter anderem den kleineren Spielumfang erklärt.

Auch was große Titel-Updates angeht, brauchen wir nicht weiter groß hoffen. Es gäbe genauso wenig Pläne für neue große Updates.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt: Selbst wenn Ubisoft aktuell keine Pläne verfolgt, Mirage noch zu erweitern, bedeutet das aber nicht, dass das Team nicht noch massig Ideen hat. Stephane Boudon selbst betont, dass sie das Feedback der Spieler*innen weiter im Auge behalten wollen, Ideen niemals ganz verloren gingen und – was viel spannender klingt – Basim theoretisch noch nicht am Ende seiner Reise ist:

"Allerdings haben wir sicherlich Ideen, wie wir die Geschichte von Basim erweitern könnten."

1:19 So ordnet sich Mirage auf der Assassin's Creed-Zeitleiste ein

Zu viel sollten wir in diese relativierenden Aussagen sicherlich nicht reininterpretieren, aber dennoch klingt es danach, als wäre nichts in Stein gemeißelt. Auch wenn Assassin's Creed Mirage laut Plan soweit abgeschlossen ist, gibt es ja noch andere Möglichkeiten, um zumindest Basim auf die eine oder andere Art zurückzubringen.

Von Romanen, Comics oder Brettspielen mal abgesehen, dürfen wir Assassin's Creed Infinity immerhin nicht vergessen. Der "Online-Hub", der die Assassin's Creed-Videospiele übergreifend miteinander verknüpfen soll, könnte die perfekte Alternative sein, um Basims Abendeuer spielerisch zu erweitern, beispielsweise über Crossovers oder kleinen Zusatz-Missionen.

Mehr zum Thema Was ist Assassin's Creed Infinity eigentlich? Ubisoft verrät endlich mehr zur Plattform von Annika Bavendiek

Wie AC Infinity am Ende genau funktioniert, wissen wir noch nicht, aber es wird neue Möglichkeiten bieten, um Fans mehr von dem zu geben, was sie sich wünschen – und um verworfene Ideen der Entwickler*innen doch noch umsetzen zu können.

Wie sehr würdet ihr euch wünschen, dass Mirage noch erweitert wird? Würdet ihr euch freuen, wenn Basim auf andere Art und Weise zurückkommt? Falls ja, wie? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.