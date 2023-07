In Assassin's Creed Mirage gibt's eine Kostüm-Funktion, die wir aus Hitman oder AC Liberation kennen

In einem Entwicklervideo wurde Basim bereits in diversen Roben gezeigt.

Nachdem die Entwickler*innen von Assassin's Creed Mirage uns erst vor wenigen Tagen über in einem Video mit neuen Informationen versorgt haben, zeigten sie sich in einem Ask Me Anything (AMA) auf Reddit weiter redselig. Dort beantworteten sie fleißig Fragen aus der Community, auch zum Thema Outfits – oder besser gesagt Kostüme, die es ebenfalls im Spiel gibt und sich voneinander unterscheiden.

Outfits und Kostüme - In Mirage macht die Mode den Unterschied

Es ist schon länger bekannt, dass wir Basims Outfits ähnlich wie in AC 2 oder AC Brotherhood färben können. Und diese Outfits sollen uns sogar bestimmte Vorteile verschaffen. Beispiele dafür nannte Ubisofts Art Director Jean-Luc Sala zwar nicht, dafür erklärte er aber, dass sie sich nochmal von den Kostümen unterscheiden.

Wir können Basim nämlich nicht nur in Outfits stecken, wir müssen oder sollten in einigen Situationen auch mal zu Kostümen greifen. Falls die uns nicht zusagen, können wir sie zwar nicht einfärben, sie sind aber trotzdem wichtig. Sala merkt nämlich an, dass wir nur mit dem richtigen Kostüm bestimmte Bereiche infiltrieren können:

"Kostüme sind offizielle Kostüme, die Basim im 'echten Leben' tragen würde (wie die Assassinen-Kostüme), und die Outfits liegen im Ermessen des Spielers. Du kannst die Outfits färben, nicht aber die Kostüme. Unter bestimmten Umständen fordert das Spiel das Tragen bestimmter Kostüme, um einen Ort zu infiltrieren. Das Outfit gibt dir bestimmte Vorteile." Jean-Luc Sala, Ubisoft

Im erst kürzlich veröffentlichten Entwickler-Video zu AC Mirage bekommen wir ein farblich anpassbares Outfit sowie eine weiße Assassinen-Robe bereits zu sehen:

5:57 Assassin's Creed Mirage kehrt zurück zu den Wurzeln - auch in Sachen Skills

Weitere Fakten, die ebenfalls während des AMA verraten wurden und Basims Kleidung betreffen:

Egal ob Outfit oder Kostüm, wir können nicht selbst bestimmen, wann Basim seine Kapuze aufsetzt und wann nicht, da "Basim ein Raubtier ist, das verborgen bleiben muss".

Rüstung/Outfit können nicht abgelegt werden, aber sie können optisch mit einem Kostüm überschrieben werden, so Creative Director Stephane Boudon. Es gibt also auf eine gewisse Weise ein Transmog-System.

Talismane haben einen rein kosmetischen Nutzen.

Eher Hitman oder Liberation?

Um was für Kostüme es sich genau handelt und ob sie wirklich nur dazu dienen, sich einfacher in einen Bereich zu schleichen, wurde nicht weiter beantwortet. Sofern sie nur dazu dienen, unbemerkter an Wachen vorbeizukommen, erinnert das Ganze stark an die Verkleidungsmechanik aus der Hitman-Reihe. Sollte das Kostüm-Feature noch etwas mehr bieten, orientiert es sich mehr an den zum Release exklusiven PS Vita-Titel Assassin's Creed 3 Liberation.

In Liberation können wir als Aveline de Grandpré zwischen drei Kostümen (Assassine, Dame, Sklave) wechseln, die alle ihre Vor-und Nachteile haben.Während sie als Dame durch ihr weites Kleid in der Bewegung eingeschränkt ist, aber nicht so schnell entdeckt wird, begünstigt zum Beispiel das Sklavin-Kostüm die Fortbewegung, wofür sie aber einige Waffen und Gegenstände einbüßen muss.

Wie Outfits und Kostüme am Ende im Detail funktionieren, wird sich dann spätestens am 12. Oktober 2023 zeigen, wenn Assassin's Creed Mirage für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint. Bis dahin könnt ihr uns in den Kommentaren verraten, was ihr euch für die Outfits und Kostüme wünscht.