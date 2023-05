Keine 70 Euro: Assassin's Creed Mirage erscheint viel günstiger zum Release

Für Assassin's Creed Mirage müsst ihr zum Release keine 70 Euro zahlen.

Das sind doch wunderbare Neuigkeiten am Feiertag. Ubisoft hat bekanntgegeben, dass ihr für Assassin's Creed Mirage zum Release im Oktober keine 70 Euro zahlen müsst und dabei spielt es keine Rolle, ob ihr das neue Action-Adventure für PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series X/S kauft. Doch damit nicht genug der guten Neuigkeiten, wollt ihr Basims Abenteuer erst auf PS4 und später auf PS5 spielen, könnt ihr euch ein kostenloses Update herunterladen – was heutzutage leider wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist.

Assassin's Creed Mirage erscheint nicht zum Vollpreis

Das kostet Assassin's Creed Mirage zum Release: Laut Ubisoft wird das Spiel auf allen Plattformen zum Release 50 Euro kosten, also 20 Euro weniger als zuletzt Assassin's Creed Valhalla zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Mit im Paket habt ihr dann zudem ein kostenloses Cross-Gen-Upgrade. Sprich, kauft ihr euch zunächst die PS4-Version und wollt dann später auf eurer PS5 weiterspielen, müsst ihr dafür nicht nochmal den Geldbeutel zücken. Gleiches gilt natürlich auch für eure Xbox-Konsolen.

Erstes Gameplay von AC Mirage wurde übrigens vor wenigen Tagen veröffentlicht, hier der Trailer:

1:50 Assassin's Creed Mirage - Gameplay-Reveal zum neuen Open-World-Abenteuer

Einordnung zum Preis von AC Mirage

Dass Ubisoft für Assassin's Creed Mirage keine 70 Euro verlangt, kommt allerdings nicht ganz aus dem Nichts und könnte auch damit zusammenhängen, dass Umfang und Kosten der Entwicklung im Vergleich zu Valhalla, Odyssey oder auch Origins deutlich geringer ausfallen.

AC Mirage war nämlich ursprünglich als Erweiterung für Assassin's Creed Valhalla geplant und soll sich wieder mehr an den Wurzeln der Reihe – also einem mehr kompakten Spiel wie Assassin's Creed 2 – orientieren und bekommt mit Bagdad als Hauptschauplatz eine deutlich kleinere Spielwelt.

Was euch in Sachen Gameplay, Story und Setting in AC Mirage erwartet, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Alle offiziellen Infos zum Release, Gameplay und mehr von Annika Bavendiek

Ob das Spiel auch seine 50 Euro wert ist, erfahren wir dann im Herbst. Während des PlayStation Showcase vergangene Woche wurde angekündigt, dass AC Mirage am 12. Oktober plattformübergreifend erscheint. Weitere Infos wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Ubisoft Forward am 12. Juni geben.