Assassin's Creed Mirage Trophäen geleakt - Platin ist gut machbar aber kostet euch eine Menge Zeit

Mit Basim sollen wir in Assassin's Creed Mirage wieder mehr Schleichen, Klettern und stille Attentate ausführen – eben so, wie es sich für einen Assassinen gehört. Dieser Spielstil wird nicht nur durch den Schwierigkeitsgrad gefördert (wie wir in unserer Preview bereits feststellen durften), sondern scheinbar auch durch die Trophäen bzw. Erfolge.

Auf Exophase sind diese jetzt geleakt. 33 Stück soll es demnach geben, die sich vor allem darauf konzentrieren, dass wir mit Basim sehr viele Kills durchführen und dabei unsere Waffen gekonnt einsetzen. Mehrere Durchläufe oder andere große Herausforderungen scheint es nicht zu geben. Das klingt erst einmal gut machbar. Platin dürfte damit je nach Schwierigkeitsgrad eher eine Frage der Zeit sein.

Wichtiger Hinweis: Der Leak bildet die Kernherausforderungen für Mirage auf Ubisofts hauseigener Plattform Connect ab. Die stellen auf PlayStation zwar die Trophäen und auf Xbox die Erfolge dar, es kann aber trotzdem zu Abweichungen kommen. Außerdem sind sie demnach nicht in Bronze, Silber und Gold oder Gamerscore-Punkte eingeteilt.

Alle geleakten Trophäen/Erfolge von AC Mirage

Da der Leak auf Englisch war, haben wir die Namen und Beschreibungen grob für euch übersetzt. Dabei handelt es sich aber nicht um die finale deutsche Übersetzung.

Spoiler zur Handlung sind möglich!

Baum des Lebens - Schalte 5 Fertigkeiten im Fertigkeitsbaum frei.

Der Schatten - Verstecken Sie sich insgesamt 90 Minuten lang in der Umgebung oder in einer Menschenmenge.

Die Löwenklaue - Rüste den Rostam-Dolch aus.

Tanz des Todes - Führe 100 Nahkampf-Kills aus.

Trautes Heim, Glück allein - Besuchen Sie Alamut.

Der Novize - Rüste den Novizen-Talisman aus.

Der Jongleur - Führe 100 Kills mit Wurfmessern aus.

Zurück zum Wesentlichen - Führen Sie 50 Attentate durch.

Der Flötist - Schlage Feinde 100 Mal mit Blaspfeilen nieder.

Der Entdecker - Fliegen Sie insgesamt 15 Minuten mit Enkidu.

Das Phantom - Schließe einen Fraktionsvertrag ab.

Der Schlangenfresser - Führe 100 Kills mit Gift aus.

Der Eingeweihte - Erhalten Sie sich Ihre versteckte Klinge.

Pass auf! - Führe 100 Taschendiebe durch.

Der Weise - Lesen Sie alle Einträge zur Geschichte Bagdads.

Zaubertrick - Setzen Sie Feinde 100 Mal außer Gefecht, indem Sie Rauchbomben einsetzen.

Der Meister - Rüste den Meister-Talisman aus.

Glücksbringer - Rüste den Skarabäus-Talisman aus.

Kleiderordnung für Attentäter - Rüste das Outfit „Eingeweihter von Alamut" aus.

Schamschir - Rüste das Schwert des Verborgenen aus.

Der Verborgene - Führen Sie 100 Attentate durch.

Die Ingenieurin - Verbessere ein Outfit oder eine Waffe beim Schmied oder Schneider.

Ich stecke im Animus fest - Spielen Sie länger als 10 Stunden.

Der Räuber - Führe 10 Assassinenfokus-Kills durch.

Der Taktiker - Aktualisieren Sie eines Ihrer Tools.

Der Chirurg - Führe 50 Kettenmord-Kills durch.

Enkidu - Führen Sie 100 Glaubenssprünge durch.

Der Schüler - Rüste den Jünger-Talisman aus.

Der Attentäter - Rüste den Assassinen-Talisman aus.

Der Schurke - Führen Sie 10 Attentate durch.

Feuerwerk - Lenken Sie Feinde 100 Mal mit Krachmachern ab.

Gesucht - Töte 10 Shakiriyya.

Mysteriöse Schachtel - Setzen Sie Feinde 100 Mal außer Gefecht, indem Sie Fallen verwenden.

Wir gehen davon aus, dass die Liste nicht vollständig ist. Es wäre zumindest ungewöhnlich, das es keine Trophäe gibt, die uns für das Absolvieren von Story-Kapiteln belohnt. Wahrscheinlich sind diese nicht im Leak enthalten, da sie auch auf den Konsolen aufgrund von Spoiler nicht direkt eingesehen werden können.

Sobald es uns möglich ist, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend um die offiziellen Angaben (unter anderem Trophäen-Einteilung, Namen, fehlende Trophäen/Erfolge falls vorhanden).

Das Action-Adventure Assassin's Creed Mirage erscheint am 5. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna und PC. Im Frühjahr 2024 soll es dann auch auf das iPhone 15 Pro kommen.