Assassin's Creed Mirage: Wie groß ist die Map? Entwickler ziehen Vergleich mit zwei anderen Teilen

Basim schleicht durch eine im Vergleich zu den letzten Teilen deutlich kompaktere Spielwelt.

Während der Ubisoft Forward erlaubte der Publisher endlich einen ausführlichen Blick auf den kommenden großen Assassin's Creed-Titel Mirage. Und dieser Blick machte vor allem klar, dass Mirage nach den riesigen drei letzten Teilen mit Rollenspieleinschlag wieder zurück zu den Wurzeln geht, also in Richtung der ersten Serienteile.

Das bedeutet vor allem: Ein kondensierteres und kompakteres Spiel, was natürlich auch Auswirkungen auf die Größe der Spielwelt haben wird. Bislang hatte sich Ubisoft nicht zur Größe der Map von Mirage geäußert, doch das änderte sich während eines Pressetermins, an dem Kollegin Annika noch vor der Ubisoft Forward teilnehmen konnte.

Hier könnt ihr das neueste Gameplay zu Mirage von der Ubisoft Forward sehen:

7:52 Assassin's Creed Mirage - Fast 8 Minuten Gameplay von der Ubisoft Forward

So groß wie Paris und Konstantinopel

Dort wurde auch Bezug auf die Karte genommen und ein Vergleich zu zwei anderen Teilen gezogen. Laut den Entwickler*innen wird Bagdad in etwa so groß sein wie Paris in Assassin's Creed Unity oder Konstantinopel in Assassin's Creed: Revelations.

Bagdad selbst besteht aus insgesamt vier Distrikten, außerdem gibt es noch ein Umland mit zwei weiteren kleinere Städten. Genug zu tun dürfte es darin vermutlich auch geben, doch gerade der Vergleich mit Unity und Revelations – die übrigens auch keine "kleinen" Spielwelten haben – zeigt sehr deutlich, dass sich Ubisoft zumindest für Mirage vom Gigantismus von Origins, Odyssee und Valhalla verabschiedet hat.

Auswirkungen auf die Spielzeit: Die kompaktere Spielwelt hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Spielzeit. Hierzu hatte sich Executive Producer Marc-Alexis Côté bereits im letzten Jahr geäußert und die Spielzeit auf ungefähr 15 bis 20 Stunden beziffert.

Das Action-Adventure erscheint am 12. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Der Titel lässt uns die Origin-Story von Basim erleben, der auch in Valhalla eine Schlüsselrolle einnahm. Spielerisch besinnt sich Mirage auf die Kerntugenden der Serie also Attentate, Parkour-Elemente und natürlich ganz viel Stealth.

Wie findet ihr die Entscheidung, zu einer kleineren Map zurückzukehren?