Assassin's Creed Neo: Mirage könnte in gelöschter Szene ein AC in der Zukunft anteasen

Assassin's Creed Mirage verzichtet komplett auf Gameplay-Segmente, die in der modernen Welt spielen. Inzwischen haben Fans in den Tiefen des Spiels aber eine Cutscene entdeckt, die gelöscht wurde und nicht mehr im Spiel zu sehen ist. Darin wurde offenbar ein Assassin's Creed-Spiel in der Zukunft angeteast – oder zumindest eines, das teilweise weit in der Zukunft spielt.

AC Mirage: Gelöschte Szene teasert massiven Story-Umbruch für zukünftige Serienteile an

Darum geht's: Eigentlich spielt die Assassin's Creed-Reihe mit zwei Zeitebenen. Eine in der aktuellen, modernen Welt, in der Menschen in den sogenannten Animus steigen. Und eine zweite Ebene, auf der diese Menschen mit dem Animus die Erinnerungen ihrer Vorfahren zur Zeit der Wikinger, Ägypter oder Griechen erleben.

In AC Mirage gibt es diese Rahmung zwar durchaus immer noch, aber Entwicklerstudio Ubisoft verzichtet darauf, die Eskapaden von Basim im Bagdad des Neunten Jahrhunderts durch Gameplay-Sequenzen in der modernen Welt zu unterbrechen. Das kommt bei einigen Fans sehr gut an, bei manchen weniger.

Noch weiter in die Zukunft: Von Dataminern wurde schon kurz nach Release eine Zwischensequenz in Assassin's Creed Mirage entdeckt, die aus dem Spiel entfernt worden ist. Sie konnte aber trotzdem abgespielt werden und enthält wirklich interessante Andeutungen. Offenbar unterhalten sich hier zwei Personen, die in einer sehr weit entfernten Zukunft leben:

Als sie sich nämlich über einige Ereignisse im Zusammenhang mit dem Animus und AC Mirage unterhalten, geht es plötzlich auch um den sogenannten "Great Shift". Dieser massive Umbruch soll im 21. Jahrhundert stattgefunden haben, was im Dialog als "antike Geschichte" bezeichnet wird. Diese Personen müssen also in einer sehr weit entfernten Zeit der Zukunft leben.

Was bedeutet das? Da stellt sich natürlich die Frage, ob wir es mit einem Assassin's Creed-Teil zu tun bekommen, der komplett in der Zukunft angesiedelt ist – und natürlich danach, was es mit diesem Shift auf sich hat. Offenbar steht der Assassin's Creed-Timeline ein großer Umbruch bevor.

Assassin's Creed: Neo? Die gelöschte Zwischensequenz heißt in den Spiel-Daten "AC Neo Tease", es sollte sich also wohl um einen Teaser für dieses ominöse Assassin's Creed Neo handeln. Allerdings wurde so vor geraumer Zeit wohl das im Mittelalter angesiedelte AC genannt, das jetzt unter dem Codenamen Hexe bekannt ist (wie der bekannte Insider Tom Henderson 2022 erklärt hat).

Am wahrscheinlichsten klingt aktuell daher, dass Assassin's Creed: Codename Hexe erneut auf eine Zweiteilung setzen könnte: Ein Part versetzt uns ins Mittelalter zur Zeit der Hexenverfolgung und der andere Teil spielt in einer weit entfernten Zukunft, nach dem rätselhaften Great Shift.

Freut euch nicht zu früh! Egal, ob es jetzt wirklich ein Assassin's Creed in der Zukunft geben sollte oder ob es sich um einen Teil von Codename Hexe gehandelt hätte: Der Teaser wurde mit Absicht wieder aus AC Mirage entfernt. Es könnte also gut sein, dass sich Ubisofts Pläne komplett geändert haben und die Idee hinter dieser Zwischensequenz längst begraben wurde.

Was denkt ihr darüber? Würdet ihr gern ein Assassin's Creed spielen, das komplett in der Zukunft angesiedelt ist?