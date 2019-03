Ubisoft hat bekanntgegeben, auf welche neuen Inhalte sich Assassin's Creed: Odyssey-Spieler im März freuen dürfen. Neben der siebten Episode der "vergessenen Geschichten Griechenlands" gibt's eine Handvoll neuer Items, darunter einen legendären Lieutenant-Skin. Wir haben alle neuen Inhalte hier für euch aufbereitet.

Legendärer Leutnant ist ein Oktopus

Der größte Hingucker unter den neuen Items im März ist wohl Kapitän Oktopus, der ein wenig an Davy Jones aus den Fluch der Karibik-Filmen erinnert.

Dabei handelt es sich um einen legendären Lieutenant-Skin, den ihr euch ab nächster Woche schnappen könnt. Als legendärer Lieutenant wird der Oktopus mit euch zusammen auf dem Schiff durch die Gewässer reisen.

Der Skin erscheint am 19. März 2019, also nächsten Dienstag.

Blutlinien-DLC jetzt erhältlich: Mit Blutlinie ist die dritte und letzte Episode aus dem DLC "Das Vermächtnis der Klinge" ab sofort verfügbar. Um sie spielen zu können, müsst ihr die beiden vorherigen Episoden abgeschlossen, mindestens Level 28 und und die Naxos-Quest-Reihe der Hauptstory in Kapitel 7 beendet haben.

Vergessene Geschichte Griechenlands: In Episode 7 "Ein Freund, für den es sich zu sterben lohnt" erscheint am 26. März. Die Episode dreht sich um euren Kumpel Barnabas, der von Halluzunationen geplagt ist. Denkt dran: Um die Episode spielen zu können, müsst ihr Kapitel 5 in der Hauptstory erreicht haben.

Abstergo-Paket: Enthalten sind ein neues Ausrüstungsset, ein neues Reittier und einen neuen Bogen. Obendrauf gibt's ein neues Schiffsdesign, eine Galionsfigur und ein Crew-Thema. Das Paket ist ab 19. März erhältlich.

Assassin's Creed 3 Remastered kommt Ende März

Zudem erscheint am 29. März Assassin's Creed 3 Remastered sowie AC: Liberation Remastered für PS4, Xbox One und PC.

Die Switch-Versionen folgen am 21. Mai.

Quelle