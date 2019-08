Assassin's Creed: Odyssey - Update 1.5.0 bereitet Discovery-Modus vor

Wie angekündigt hat Update 1.5.0 für Assassin's Creed: Odyssey veröffentlicht. Auch wenn das Spiel keine großen DLCs mehr bekommt, wird das virtuelle Griechenland noch mit ein paar Kleinigkeiten verbessert. Hauptsächlich betreffen die Änderungen den Story Creator Mode und die kommende Discovery Tour.

So groß ist Patch 1.5.0

Wie bei allen größeren Inhalten fügt Ubisoft auch beim Erkundungs-Modus einige Dateien bereits vor dem Release des Addons hinzu. Ihr könnt die Discovery Tour also noch nicht nutzen. Das Update dient hier nur zur Vorbereitung auf die richtige Veröffentlichung.

Ein konkretes Datum für den Release gibt es noch nicht, aber im September soll es soweit sein. Lange warten müsst ihr also nicht mehr. Dann könnt ihr das antike Griechenland ohne Gefahren und in aller Ruhe erkunden. Das Feature kehrt aus dem Vorgänger Assassin's Creed: Origins zurück.

Neue Inhalte: Ein bisschen neuen Content gibt es aber doch. Wie gewohnt könnt ihr wieder Jagd auf ein legendäres Schiff machen, dass euch mit einem einzigartigen Skin belohnt. Außerdem gibt es im Shop nun das neue Ikaros-Paket mit Rüstung, Pferd und Bogen.

The Lakonia is available now in #AssassinsCreedOdyssey.



Defeating this ship will reward some XP, drachmae, and its unique ship skin! pic.twitter.com/rovnCmHEy1