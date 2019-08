Assassin's Creed muss zukünftig nicht unbedingt ein RPG bleiben

Mit Assassin's Creed Odyssey bewegte sich die einst sehr stealth-lastige Serie von Ubisoft noch deutlicher in Richtung Rollenspiele als zuvor, führte etwa Dialogoptionen oder verzweigtere Quests ein.

Vielen gefiel diese Ausrichtung, andere betrachten die Entwicklung der Serie skeptisch. Kein Wunder also, dass bei einer kürzlich abgehalten Ubisoft Experience die Frage aufkam, ob die Serie auch zukünftig den RPG-Schwerpunkt beibehält. Dazu äußerte sich Aymar Azaïzia, der Head of Assassin's Creed Content bei Ubisoft.

"Es ist etwas, über das wir sprechen, möglicherweise zu einem Stealth-orientierteren Gameplay zurückzukehren. Nichts ist in Stein gemeißelt. Und wenn ein Teammitglied zu mir mit der Idee käme, ein AC-Spiel im Stil von Sekiro zu machen, wäre ich wahrscheinlich dabei. [...] Ich mag die Idee, dass AC zwischen den Genres hin- und herspringen könnte."

Auszeit in diesem Jahr

Wie also bei den Settings scheinen die Entwickler zu überlegen, was das Beste für den jeweils nächsten Teil ist. Aber bis dahin ist ja ohnehin noch ein bisschen Zeit, da sich die Serie in diesem Jahr eine Auszeit gönnt und erst nächstes Jahr zurückkehrt - mutmaßlich mit einem Wikinger-Szenario.

Für Assassin's Creed Odyssey gibt es übrigens in den nächsten Tagen die erste Episode des Atlantis-DLCs gratis.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft der AC-Serie?