Assassin's Creed Shadows - Update 1.0.5 kommt heute und bringt ungewöhnliche Quests und mehr: Wir haben alle deutschen Patchnotes für euch

AC Shadows bekommt heute ein neues Update, hier sind alle wichtigen Infos dazu.

Nachdem Ubisoft Anfang des Monats mit Patch 1.0.4 erste frische Story-Inhalte in die Welt von Assassin's Creed: Shadows brachte, folgt heute das erste Crossover-Event (mit Dead by Daylight). Dieses und viele weitere Anpassungen und Neuerungen werden mit dem heutigen Patch 1.0.5 freigeschaltet. Wir haben alle wichtigen Infos inklusive Changelog für euch (via Ubisoft).

Alle wichtigen Infos zum heutigen AC Shadows-Patch 1.0.5

Patch-Version: 1.0.5

1.0.5 Größe des Updates: PS5: rund 3.31 GB Xbox Series X/S: rund 19 GB MAC: rund 9 GB PC: rund 13 GB Steam: rund 4.3 GB

Release-Uhrzeit: 16 Uhr hierzulande

4:21 Assassin's Creed Shadows: Einen Monat nach dem Launch kündigt Ubisoft neue Quests und Inhalte an

Das Highlight des heutigen Patches dürfte für viele unter euch das bereits angesprochene Crossover-Event mit Dead By Daylight sein. Hier erwartet euch eine besondere Quest, die ihr antreten könnt, sobald ihr Yasuke als spielbaren Helden freigeschaltet habt.

Parkour-Enthusiast*innen dürfen sich unter anderem über eine ganze Reihe neuer Moves freuen, von denen einige ja bereits im letzten Patch 1.0.4 ins Spiel fanden. Darüber hinaus gibt's zusätzliche Funktionen für den Fotomodus und abermals eine Handvoll Bugfixes.

Alle deutschen Patchnotes findet ihr auf der zweiten Seite des Artikels.