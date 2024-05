Mischung zwischen Stealth und Action: Assassin’s Creed Shadows-Director erklärt, was es mit den beiden Hauptfiguren Yasuke und Naoe auf sich hat

Ein Dream-Team?

Kürzlich hat Ubisoft enthüllt, dass es sich bei Assassin’s Creed Code Red um Assassin’s Creed Shadows handelt. Der Ableger der Stealth-Reihe bekam gleichzeitig auch einen Trailer spendiert, der uns die beiden Hauptfiguren Naoe und Yasuke vorstellt.

Naoe und Yasuke vereinen Stealth und Action

In diesem Trailer könnt ihr selbst einen Blick auf die beiden neuen Hauptfiguren werfen:

4:16 Das sind Yasuke und Naoe aus Assassin's Creed Shadows

Bei Naoe handelt es sich um eine Kunoichi, also eine weibliche Shinobi. Yasuke ist hingegen ein waschechter Samurai, ein besonders ehrenvoller Krieger aus dem feudalen Japan. In einem Interview mit Xbox Wire verrät der Director von Assassin’s Creed Shadows, Charles Benoit, was hinter der Entscheidung für zwei Protagonist*innen steckt.

Wie wirkt sich die Wahl zweier Hauptfiguren auf das Spiel aus?

Die beiden Protagonist*innen werden nach und nach in der Handlung eingeführt. Danach könnt ihr innerhalb der Open World und zu einem Großteil im Spiel frei zwischen ihnen hin- und herwechseln. Director Charles Benoit schließt die Anfänge, in denen die Charaktere eingeführt werden, ihre persönlichen Quests sowie einige besondere Missionen von der Wechsel-Funktion aus.

Die Kunoichi Naoe bekommt typische Shinobi-Werkzeuge mit dem dem Weg und bewegt sich generell flinker als ihr Gegenpart. Naoe kann außerdem einen Greifhaken verwenden, um noch eleganter durch die Parkur-Passagen zu kommen.

Der Samurai Yasuke ist hingegen schwerfälliger unterwegs, trägt jedoch ein breites Waffenarsenal mit sich. Durch seine Stärke kann er Türen durchbrechen oder schwere Gegenstände herumtragen. Im Gegensatz zu Naoe kann er gegnerische Angriffe abwehren oder parieren.

Was steckt hinter der Entscheidung?

In erster Linie wolle das Entwicklungsteam hinter dem Spiel laut Charles Benoit damit zwei bekannte Spieler*innen-Fantasien erfüllen, die im Zusammenhang mit dem feudalen Japan auftreten. Auf der einen Seite passt ein Shinobi für das Assassin’s-Creed-Franchise wie die Fast aufs Auge. Shinobis zeichnen sich nämlich vor allem durch ihre heimliche Art in der Spionage sowie Ermordung aus.

Auf der anderen Seite sei der Samurai die ikonischste Fantasie, wenn man ans feudale Japan denkt. Samurai und Shinobi unterscheiden sich sowohl in ihrer Art zu Kämpfen voneinander, aber auch in ihrer Art zu leben, ihrer sozialen Klasse und generell ihrer Rolle in der japanischen Gesellschaft.

3:48 Assassin's Creed Shadows enthüllt seine beiden Protagonisten im ersten Trailer

Das sollen wir wohl auch im Spiel selbst merken. Der Director Charles Benoit erzählt, dass Passant*innen auf der Straße vor Yasuke stehenbleiben sollen, um ihm ihren Respekt zu zollen. Naoe könne hingegen unauffällig in die Massen eintauchen.

Charles Benoit sagt, dass beide Hauptfiguren ins Assassin’s-Creed-Franchise passen. Während die Kunoichi Naoe gut zu den Anfängen der Reihe passt, so fügt sich der Samurai Yasuke nahtlos in die Reihe der Action-lastigeren Spiele seit Assassin’s Creed Origins ein.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 15. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.