In Assassin's Creed Shadows Fuji-Maru adoptieren - So bekommt ihr den Hund für euer Versteck

In Assassin's Creed Shadows könnt ihr zahlreiche Verbündete um euch scharen, die die Bruderschaft unterstützen. Manche tun dies direkt im Kampf, andere heben einfach nur die Moral der Truppe. Zu letzteren gehört eine Gefährtin, die ihr leicht verpassen könnt, aber nicht verpassen solltet. Denn dafür ist sie einfach zu knuffig.

Spoilerwarnung Um Fuji-Maru zu bekommen, müsst ihr weiter in der Geschichte vorangekommen sein. Wir spoilern dabei die Ereignisse in der Omi-Provinz. Dies ist aber nötig, da ihr Fuji-Maru ansonsten verpassen könnt.

Fuji-Maru und Lady Oichi

Die Sprache ist von Fuji-Maru, einer Shiba Inu Dame, die es sich in eurer Basis gemütlich machen kann. Dabei ist sie nicht wie die anderen Tiere in Shadows, die ihr wie Gegenstände in eurem Lager platzieren könnt.

Stattdessen hängt sie mit euren restlichen Verbündeten vor dem Haupthaus ab. Doch leider könnt ihr die Hündin durchaus verpassen, wenn ihr nicht aufpasst, oder nicht sonderlich romantisch eingestellt seid.

Denn Fuji Maru ist eng mit einer Romanze im Spiel verbunden. Genauer gesagt mit der von Lady Oichi, die ein Verhältnis mit Yasuke anfangen kann, wenn ihr in Konversationen Interesse zeigt. Zeigt ihr der Lady hingegen die kalte Schulter, dann entgeht euch auch die vierbeinige Begleiterin.

Die Questreihe um Lady Oichi

Auf Lady Oichi trefft ihr während der Hauptgeschichte in der Omi-Region. Die Questreihe startet mit der Aufgabe “Ein Gespräch mit einer Dame”.

Die Hündin ist mit der Questreihe um Oichi verwoben.

Während der Quests habt ihr mehrfach die Chance mit ihr zu flirten. Dies solltet ihr durchweg tun, wann immer ihr die Chance dazu habt.

Am wichtigsten ist allerdings die Antwort während der Quest “Ein Gebet für Omi”. Denn dies ist die letzte Möglichkeit, um Interesse an einer Romanze zu bekunden, bevor sich die Ereignisse überschlagen.

Die Questreihe endet mit “Die Enttarnung des Rads”. Zwar hat die Entscheidung während dieser Quest keine erkennbaren Auswirkungen, aber wir raten euch dennoch dazu Yasukes Perspektive zu unterstützen. Nur um sicher zu sein.

Das Rad dreht sich

Etwas später werdet ihr von Lady Oichi zu einem weiteren Gespräch gebeten. Während “Das Rad dreht sich” habt ihr nun wirklich die Wahl, ob ihr eine Romanze mit ihr als Yasuke eingehen möchtet.

Antwortet mit “Ich vermisse euer Lächeln” und die Beziehung wird auf die nächste Stufe gehoben. Daraufhin sollt ihr euch mit ihr auf Okishima, der berühmten Katzeninsel, treffen.

Eine Romanze oder ein Hund? Die Entscheidung müsst ihr selbst treffen.

Dort wählt wieder die erste Herz-Option im Gespräch und ihr sollt ihre Töchter auf der Insel suchen. Habt ihr alle drei gefunden, habt ihr nun die Wahl.

Entweder behaltet ihr Fuji-Maru für euch selbst, oder gebt die Hundedame an die Töchter weiter. Hier entscheidet sich auch die Romanze. Wenn ihr die Hündin behaltet, ist die Beziehung hier vorbei. Möchtet ihr die Romanze weiterführen, müsst ihr auf einen niedlichen Hund verzichten.

Das dürfte damit wohl die härteste Entscheidung in Shadows sein und auch eine der wenigen, die überhaupt eine Auswirkung haben.