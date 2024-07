'Ist das Zorros Schwert?' - Assassin's Creed Shadows-Katana sorgt bei One Piece-Fans für Aufregung

Assassin's Creed Shadows setzt auf zwei Protagonisten und einer davon ist Yasuke, den ihr hier seht.

Assassin's Creed Shadows beziehungsweise dessen Entwickler und Publisher Ubisoft steht erneut in der Kritik. Dieses Mal geht es um ein Schwert, das bei der Japan Expo in Frankreich gezeigt und als das Katana von Hauptfigur Yasuke ausgegeben wurde.

Aber bei One Piece-Fans hat dieses Ausstellungsstück für Verwirrung und Ärger gesorgt: Es sieht nämlich genau wie eines der drei Schwerter von One Piece-Held Lorenor Zorro aus, das ihr als Replika im Internet bestellen könnt.

Assasssin's Creed Shadows: One Piece-Fans werfen Ubsioft vor, sich für eine Ausstellung bei One Piece bedient zu haben

Worum geht's hier? Assassin's Creed Shadows spielt in Japan und setzt auf zwei spielbare Hauptfiguren. Die eine der beiden heißt Yasuke und ist eher der Mann für's Grobe, während Naoe eher in den Schatten operiert und sich anschleicht. Beide nutzen aber (auch) Schwerter und das Katana von Yasuke sorgt jetzt für viel Wirbel.

So sieht das nächste Assassin's Creed übrigens aus:

13:11 13 Minuten Gameplay aus Assassin's Creed Shadows: Japan sieht prächtig aus!

Alles nur geklaut? Das Katana beim Assassin's Creed Shadows-Stand auf der Japan Expo weist nicht einfach nur eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kitetsu-Schwert von Zorro aus One Piece auf, es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Nachbildung dieses Schwerts, die Fans im Internet kaufen können.

Sogar die Kanji-Schriftzeichen auf der Halterung für das Schwert entsprechen genau denen, die auch auf dem Ständer zu sehen sind, der im One Piece-Kontext im Netz verkauft wird. Diese Schriftzeichen können dem Buddhismus zugeordnet werden, was so gar nicht zur AC Shadows-Lore passen will. Yasuke ist mit einem Jesuiten nach Japan gekommen und womöglich Muslim, aber kein Buddhist (via: The Gamer).

Unglücklicher Zufall oder Hommage? Das alles sieht danach aus, als habe man bei Ubisoft einfach ein Katana im Internet bestellt und für die Ausstellung benutzt, ohne genauer darüber nachzudenken, worum es sich eventuell handeln könnt. Womöglich ist das Ganze aber auch mit Absicht passiert und sollte eine Art Hommage oder Easter-Egg für One Piece-Fans sein. Last, but not least könnten auch einfach beide Schwerter von einem anderen, dritten und echten Vorbild inspiriert worden sein.

Vor Kurzem gab es bereits einen ähnlichen Fall: Dabei wurde Ubisoft dafür kritisiert, eine Flagge aus dem echten Leben beziehungsweise von einer Reenactment-Gruppe genutzt zu haben. Die Fahne tauchte in veröffentlichten Konzept-Kunstwerken auf, Ubisoft hat sich dafür mittlerweile entschuldigt. Die Entschuldigung kam bei der entsprechenden Gruppe allerdings nicht gut an, die jetzt fordert, das Bild aus dem offiziellen Artbook zu entfernen.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Flagge auch zeitlich überhaupt nicht passt und darum eigentlich gar nicht in AC Shadows auftauchen dürfte. Sie stammt nämlich von einer Schlacht aus dem Jahr 1600 und das Ubisoft RPG spielt 1579 (via: PushSquare).

Katana bei einer Ausstellung, nicht im Spiel: Wichtig ist hierbei zu betonen, dass es sich bei dem gezeigten Assassin's Creed Shadows-Katana um ein Ausstellungsstück gehandelt hat. Ob das Schwert im Spiel selbst dann tatsächlich auch genauso aussieht, darf bezweifelt werden. In den bisherigen Trailern und Gameplay-Videos war dieses Schwert jedenfalls nicht zu sehen – soweit wir das erkennen konnten.

Was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Wie könnte es dazu gekommen sein und wie schlimm findet ihr das?