Assassin's Creed Shadows - Eine Waffe ist so stark, dass manche Fans sie aus Prinzip nicht mehr benutzen

Ist Naoe eine bessere Kämpferin als Yasuke? Mit dieser Waffe auf jeden Fall!

Die Rollen in Assassin's Creed Shadows sind eigentlich klar verteilt. Naoe schleicht durch die Gegend und versucht nicht aufzufallen, da sie im offenen Kampf Probleme bekommt. Yasuke hingegen kann nicht mal an einer Wache mit Ohropax in den Ohren vorbeischleichen. Eine Waffe macht Naoe aber zu einer echten Vernichtungsmaschine und manchen Spieler*innen geht das etwas zu weit.

Keine Macht dem Kusarigama

Genauer gesagt geht es um das Kusarigama. Die Sichel samt Kette ist äußerst vielseitig. Leichte Angriffe verursachen guten Schaden gegen einzelne Gegner, während schwere Angriffe die Kette in einem großen Radius um euch herum schwingen. Doch die Kette ist vielen auf Reddit mittlerweile ein Dorn im Auge.

Der Hintergrund ist, dass die schweren Haltungsangriffe des Kusarigama nicht nur äußerst schnell sind, sondern auch mehrere Gegner treffen und diese zurückdrängen. Selbst einzelne schwere Gegner sind keine Herausforderung für die Waffe, da diese immer weit genug zurückgeworfen werden, dass sie keine Gegenangriffe gegen Naoe starten können.

Das macht Kämpfe für Naoe deutlich einfacher und mit dem richtigen Build wird sie sogar noch stärker als Yasuke. Das entspricht für einige Fans nicht mehr dem Shinobi Spielstil, den Naoe eigentlich haben sollte.

Daher wollen viele auf die Waffe verzichten, aber das ist gar nicht so einfach. Denn das Kusarigama braucht ihr auch für Attentate aus der Ferne.

Blutwolken-Build zerlegt alles

Wie mächtig das Kusarigama wirklich ist, zeigt ein Video des YouTubers JorRaptor, der zwei Fähigkeiten geschickt kombiniert: Zum einen braucht ihr die Waffe Steinherz aus einem Kofun in Wakasa und Blutschrift aus Fort Kashiwara in Iga.

Dann müsst ihr nur noch schwere Angriffe spammen und alle Gegner um euch herum werden von Blutwolken getroffen. Zusammen mit einem Talent trefft ihr sie sogar zweimal. Damit sind auch große Gegneransammlungen für Naoe absolut kein Problem, mit denen selbst Yasuke Probleme hätte.

