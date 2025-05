Assassin's Creed Shadows - Nächstes großes Update hat einen Termin und bringt eine überraschende Crossover-Quest

AC Shadows trifft auf Dead By Daylight.

Seit der Bekanntgabe der Roadmap Ende April steht grob fest, was uns in den nächsten Monaten in Assassin's Creed Shadows noch an Inhalten erwartet. Nachdem das erste Update daraus bereits veröffentlicht wurde, steht ein weiteres für Ende Mai an. Jetzt hat Ubisoft auch verraten, wann es so weit ist und um welche "spezielle Kollaboration" es sich handelt.

Der Horror aus Dead By Daylight trifft Ende Mai auf Assassin's Creed Shadows

Ubisoft hat uns mit Posts in den Sozialen Medien verraten, wann das nächste große Titel-Update ansteht: Am 27. Mai 2025 bekommen wir neue Inhalte spendiert.

Und um was für Inhalte handelt es sich? Dank der Roadmap wissen wir bereits, dass das Parkour-System eine Überarbeitung erhält – Teile davon wurden bereits früher als angegeben implementiert. Zusätzlich wird der Foto-Modus aufpoliert. Allerdings handelt es sich bei all dem genau genommen nur um Verbesserungen. Die neuen Inhalte stecken dagegen in der "speziellen Kollaboration".

Etwas unerwartet dreht sich die um Dead By Daylight, das beliebte asymmetrische Horror-Multiplayer-Game von Behaviour Interactive.

Falls ihr weniger im Multiplayer und/oder Horror-Genre unterwegs seid und mehr über Dead By Daylight wissen wollt, erklärt euch dieses Video hier alle wichtigen Fakten:

9:43 Was ist ... Dead by Daylight? - Der Multiplayer-Überraschungshit auf Steam

Was steckt genau im Dead By Daylight-Crossover?

Wir können noch nicht genau sagen, was die Kollaboration im Detail bringt. Dem Teaser sowie Informationen von LinkedIn nach wird uns eine neue Quest samt neuer Umgebung erwarten, in der wir von einem grausamen Feind gejagt werden und überleben müssen:

"Tretet ein in den Nebel. Eine neue Dead by Daylight-Quest beginnt. Schlüpft durch die Schatten. Überlebt die Tortur." Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Das Ganze dürfte also auch einen ordentlichen Horror-Anstrich bekommen. Das lässt auch die Person rechts im Teaser, die nur leicht angedeutet wird und der Jäger (ein dämonischer Samurai?) sein dürfte, mit der roten Aura erahnen.

Ebenfalls denkbar sind neue kosmetische Items im Shop bzw. Animus Hub, die über die kostenlos erspielbaren Belohnungen hinausgehen. Das sind aber nur Spekulationen.

Falls ihr mehr zur Roadmap und den letzten AC Shadows-Updates wissen wollt, schaut hier rein:

Handelt es sich um ein kostenpflichtiges Update? Nein. Wer Shadows besitzt, kann das Update mit den neuen Inhalten am 27. Mai kostenlos herunterladen. Lediglich die kommenden Story-DLCs sind bislang als Bezahl-Erweiterung bekannt. Den Rest bekommen Spieler*innen gratis.

Was sagt ihr zu der Kollaboration mit Dead By Daylight? Hättet ihr dieses Crossover erwartet?