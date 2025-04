Assassin's Creed Shadows: So bekommt ihr die Assassinen-Rüstung für Naoe - Fundort und Fähigkeiten

Natürlich darf auch in Shadows die ikonische weiß-rote Rüstung nicht fehlen.

Rüstungen in Assassin's Creed Shadows sind nicht nur sehr schick, sondern geben euch auch nützliche Fähigkeiten. Insbesondere Naoe’s Shinobi-Look ist besonders cool.

Aber gibt es auch eine klassische Assassinen-Rüstung, wie wir sie aus den Vorgängern kennen? Klar, sogar in drei Farben

Die Ausrüstung des Assassinenlehrlings

Wenn ihr den ikonischen weißen Look der früheren Assassin's Creed Teile wollt, dann müsst ihr in der Geschichte schon etwas weiter vorangeschritten sein. Ihr kommt nämlich nur an das Set, wenn ihr zuvor mit Hattori Hanzo während der Hauptstory gesprochen habt.

Das startet Naoes persönliche Questline mit dem Namen “Geheimnisse der Klinge”. Diese Aufgabe führt euch zum alten Kofun bzw. dem Grab der Ahnen in Izumi Settsu. Den Kofun könnt ihr zwar schon früher abschließen, habt dann aber keinen Zugang zum Raum mit der Rüstung.

Macht euch also auf zum Kofun und arbeitet euch bis zur Truhe durch, in der ein legendäres Schmuckstück für Naoe wartet. Von hier aus erreicht ihr nun eine Tür mit einem Assassinen-Symbol. Steckt die Klinge hinein und ihr findet eine geheime Kammer, die euch mehr über die Aktivitäten der Assassinen in Japan preisgibt.

Im hinteren Teil der Kammer wartet dann die Rüstung, mit der ihr euer Assassinen-Erbe nun würdig antreten könnt. Seit aber nicht zu enttäuscht. Die Rüstung ist nur episch und nicht legendär. Aber immerhin könnt ihr sie als Transmog nutzen.

Die Ausrüstung der Assassinennovizin

Den Pfad der Ehre erreicht ihr leicht über einen Schnellreisepunkt.

Dasselbe Set könnt ihr jedoch noch viel früher in schwarzer Farbe bekommen, was vielleicht besser zu einer Shinobi passt.

Den ersten Teil der Ausrüstung, die Kapuze, bekommt ihr nordöstlich der Burg Amagasaki in den Senri Hügeln. Aktiviert den Schnellreisepunkt in den Koyana Ruinen und findet den Pfad der Ehre. Folgt ihm bis zum Ende und plündert die Truhe.

Harima hat zwar einen höheren Level, was Gegner angeht, aber ihr müsst nicht kämpfen, um den Pfad zu erreichen.

Die Rüstung hingegen bekommt ihr in Harima. Am einfachsten erreicht ihr die Stelle von dem Schnellreisepunkt in der Burg Yamazaki aus. Folgt dem Weg nach Nordwesten zum Adlernest. Dort findet ihr den Pfad des Mutigen, an dessen Ende die Rüstung wartet.

Vielleicht die schickste Variante des Sets, wenn ihr als Shinobi spielen möchtet.

Auch dieses Set ist nur episch. Es geht also wieder nur um den Look der Ausrüstung.

Die Ausrüstung des Meisterassassinen

Die letzte Assassinen-Rüstung bekommt ihr erst gegen Ende des Spiels. Sie sieht genauso aus wie die anderen, ist aber rot. Außerdem ist sie endlich einmal legendär, was interessant für unterschiedliche Builds macht.

Um an die Rüstung zu kommen, müsst ihr zuerst das wahre Bakufu erledigen. Habt ihr alle Mitglieder auf die eine oder andere Weise ausgeschaltet, und die persönlichen Questlines der beiden Protagonist*innen abgeschlossen, dann erhaltet ihr eine neue Quest: “Aus den Schatten”.

Kehrt dafür in euer Hauptquartier zurück und redet mit ein paar Leuten. Danach erhaltet ihr automatisch das komplette Set.

Die Rüstung lässt euch zwei Lebens-Segmente zusätzlich bei allen Attentaten entfernen, was die meisten Angriffe tödlich machen sollte. Die Kapuze entfernt diese ebenfalls, allerdings bei Bodenangriffen.