Assassin's Creed Shadows: Naoes Ninja-Outfit ist aus gutem Grund nicht schwarz, sondern blau - das steckt dahinter

Warum trägt Naoe in Shadows als Ninja blau und nicht schwarz?

Ninjas bzw. Shinobis verbinden wir in der Regel mit schwarzen Outfits. Kein Wunder, werden uns die vermeintlichen unsichtbaren Attentäter meist genauso in den Medien präsentiert, um sich in der dunklen Nacht gut zu tarnen. Und Googlen wir "Ninja" oder "Shinobi", werden sie uns ebenfalls zu Hauf in schwarzer Kleidung präsentiert.

Da wirkt es etwas unstimmig, dass die Kunoichi (weiblicher Shinobi) Naoe im kommenden Assassin's Creed Shadows dunkelblau und nicht schwarz trägt. Dabei hat das einen ganz einfachen Grund.

Naoes dunkelblaues Outfit ist an Arbeiterkleidung angelehnt

Die Assassin's Creed-Spiele bemühen sich schon immer um historische Genauigkeit, wenngleich auch abseits der Prise Fiktion auch nicht alles eindeutig nachweisbar oder umsetzbar ist. Im Fall von Assassin's Creed Shadows hat daher besonders der afrikanische Samurai Yasuke für Aufsehen gesorgt, den es so aber in Wirklichkeit gegeben hat:

Aber auch an anderer Stelle kommt Ubisoft mit (mehr oder weniger) historischen Details um die Ecke, wie etwa Naoes Outfit. Das ist nämlich dunkelblau statt schwarz gefärbt. Im offiziellen Character Reference Guide beschreibt Ubisoft den Mix aus Fiktion und Geschichte selbst treffend:

Das Design von Naoes Outfit und ihre Ausrüstung sollte den Spagat zwischen zwei Welten schaffen: der Welt des angesehenen und gefürchteten Ninja und der Rolle des Attentäters, die sie verkörpert. Als Shinobi trägt Naoe einen tiefblauen Anzug, nicht schwarz.

Die dunkelblaue Färbung ihres Shinobi-Outfits bedient dabei nicht den fiktionalen Anteil, sondern mehr den historischen, den AC Shadows hier gehen will.

Denn auch wenn wir Ninjas meist mit schwarzer Kleidung assoziieren, trugen sie dem aktuellen Stand nach wohl kein besonderes Outfit. Stattdessen mischten sie sich unter das Volk und waren viel weniger "Special", als womöglich angenommen. Womit wir bei Naoes dunkelblauer Montur wären.

Der Großteil der Bevölkerung, der aus Arbeitern bestand, trug in den Regionen Iga und Koka angeblich dunkelblaue Kleidung. Und genau das machten sich Ninjas wohl zu Nutze.

Sie trugen die gleiche Arbeiterkleidung, um in der Öffentlichkeit weniger aufzufallen. So konnten sie auch ohne großes Aufsehen Werkzeug mit sich führen, das notfalls als Waffe eingesetzt wurde.

Aber auch nachts soll die dunkelblaue Kleidung eine bessere Tarnung liefern, als es die schwarzen Outfits tun. Das Schwarz ist meist nämlich schon zu dunkel, da die Nacht meist eben nicht stockfinster ist.

Weitere Pluspunkte, die angenommen werden: Die Arbeiterkleidung war leicht, was viel Bewegungsfreiheit bedeutete. Außerdem soll die Kleidung Mücken abgewehrt haben und sogar das Filtern von Wasser ermöglichen.

Ubisoft bedient sich damit den gängigen historischen Erkenntnissen und kleidet Naoe daher Dunkelblau statt Schwarz. Sicherlich können wir sie im Verlauf des Spiels aber auch anders, wenn nicht sogar bunter einkleiden, was dann aber wahrscheinlich keine realistische Auswirkung auf die Tarnung haben wird. Irgendwo muss Ubisoft dann doch Grenzen setzen.