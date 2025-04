Das beste Assassin's Creed der letzten Jahre für Nintendo Switch 2 gelistet - PEGI-Eintrag lässt uns auf Shadows hoffen

Kommt Shadows für die neue Nintendo Switch?

Schafft Assassin's Creed Shadows den Sprung auf die Nintendo Switch 2? Das aktuelle Meuchelmörder-Abenteuer ist zwar nicht für die kommende neue Nintendo-Konsole bestätigt, ein aktuelles PEGI-Rating lässt uns aber jetzt stark darauf hoffen (via Videogameschronicle).

Verdächtiger PEGI-Eintrag lässt auf Switch 2-Version von AC Shadows hoffen

Assassin's Creed Shadows wird auf der PEGI-Homepage aktuell für die Nintendo Switch 2 gelistet.

Was ist neu? Das europäische Alterseinstufungssystem PEGI gibt für AC Shadows gerade die Nintendo Switch 2 als Plattform an (siehe Bild oben).

Interessant dabei ist, dass die Switch 2 nicht auf der Spieldetailseite des Open World-Abenteuers für die kommende neue Nintendo Switch gelistet wird, sondern direkt auf der Homepage. Womöglich ist hier eine inoffizielle Info versehentlich zu früh veröffentlicht worden.

Die Website Videogameschronicle vermutet, dass PEGI Plattform-Tags (also hier das Stichwort "Nintendo Switch 2") auf Spieledetailseiten womöglich verstecken kann, wenn ein Titel für eine bestimmte Plattform noch nicht offiziell bestätigt, aber bereits dafür eingestuft wurde.

29:10 Assassin's Creed Shadows bringt die Open World-Reihe endlich wieder auf Kurs

Dies ist übrigens nicht der erste Hinweis darauf, dass Naoe und Yasuke bald auch die Switch 2 unsicher machen könnten. Im Januar 2025 ging ein Gerücht des gut vernetzten Insiders Nate The Hate durchs Netz. Dieser behauptete, dass Ubisoft in Zukunft nicht nur Shadows, sondern auch Assassin's Creed Mirage aufs neue Nintendo-Flaggschiff bringen will.

Ubisoft veröffentlicht am 04. September 2025 zunächst Star Wars Outlaws für den Switch-Nachfolger. Das französische Unternehmen ist also ohnehin bereits in Switch 2-Gefilden unterwegs und es würde uns stark wundern, wenn es bei diesem einen Titel bleiben würde.

Bedenkt aber: Assassin's Creed Shadows ist nicht offiziell für Nintendos neue Konsole bestätigt. Genießt diese Angaben also mit Vorsicht.

Für die Switch 2 sind derweil bereits etliche Third Party-Titel bestätigt. Die komplette Liste findet ihr hier:

AC Shadows ist seit März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC verfügbar. Mit einem durchschnittlichen Meta-Score von 81 Punkten schlägt das Meuchelmörder-Abenteuer im feudalen Japan den Vorgänger Valhalla um einen Punkt und konnte sich als bester Serienteil seid dem 2018 veröffentlichten AC Odyssey etablieren.

Die Nintendo Switch 2 kommt am 05. Juni 2025 auf den Markt.

Würdet ihr Assassin's Creed Shadows auf der Nintendo Switch 2 spielen, sollte sich das PEGI-Rating als wahr herausstellen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Und: Welches Assassin's Creed-Spiel würdet ihr ebenfalls auf der kommenden neuen Nintendo-Konsole zocken wollen?