Assassin's Creed Shadows auf dem Handheld zocken? Switch 2-Version soll angeblich kommen

Assassin's Creed Shadows könnte der erste neue Teil seit 12 Jahren auf einer Konsole von Nintendo sein.

Bevor Nintendo wohl am kommenden Donnerstag die "Switch 2" offiziell enthüllt – so zumindest ein überaus glaubwürdiger Leak – und für Klarheit sorgt, kocht es in der Gerüchteküche weiter unermüdlich. Auf GamePro versuchen wir für euch herauszufiltern, welche vorab veröffentlichten Informationen aus zuverlässigen Quellen stammen.

Unter die Kategorie "vertrauenswürdig" fällt jüngst die Enthüllung mehrere Spiele, die auch auf Nintendos kommender Konsole erscheinen sollen.

Diese Spiele sollen auf der "Switch 2" erscheinen

Woher stammen die Informationen? Ursprung ist erneut Leaker Nate The Hate, der in Branchenkreisen als durchaus zuverlässige Quelle gilt und zuletzt das Datum des Reveals enthüllt hat. (via My Nintendo News)

Nach seinem Kenntnisstand, will Ubisoft gleich zwei Spiele der Assassin's Creed-Reihe auf die "Switch 2" bringen: Assassin's Creed Shadows und Assassin's Creed Mirage.

1:26 In Assassin's Creed Shadows klettert ihr wie ein Ninja: Endlich gibt's neues Parkour-Gameplay

Autoplay

Laut Nate the Hate soll Mirage im Launch-Zeitfenster der "Switch 2" – gemunkelt wird aktuell der April 2025 – erscheinen, während es Shadows zu einem späteren, nicht näher konkretisierten Zeitpunkt auf Nintendos neue Konsole schaffen soll. Damit wäre AC Shadows das erste neue Spiel der Reihe, dass es in 12 Jahren auf Konsolen von Nintendo schafft. Zuletzt kam im Jahr 2012 Black Flag auf die Wii U.

Neben Assassin's Creed, so das Gerücht, sollen mehr als sechs Spiele von Ubisoft auf die neue Hybridkonsole portiert werden, darunter auch The Division und Rainbow Six Siege.

Welche Spiele aktuell für die "Switch 2" im Gespräch sind und welche Leaks kursieren, erfahrt ihr hier:

Spiel von Konami soll ebenfalls für die "Switch 2" erscheinen

Abschließend nennt Nate The Hate noch ein aktuelles Spiel von Konami, das laut seinen Informationen bereits 2025 auf die "Switch 2" kommen soll: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Die Neuauflage des dritten Teils der Stealth-Serie ist derweil für das laufende Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt.

Würdet ihr Assassin's Creed Shadows gern auf dem Handheld spielen oder gehört das Spiel für euch auf den großen Bildschirm?