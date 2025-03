Assassin's Creed Shadows erscheint Donnerstag: Alles Wichtige zu Start-Uhrzeit, Preload, Test und mehr

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu Assassin's Creed Shadows vor dem Release am 20. März.

Durch zwei Verschiebungen mussten wir auf den Release von Assassin's Creed Shadows dann doch etwas länger warten, als gedacht. Jetzt geht's auf PS5, Xbox Series X/S und PC aber in wenigen Tagen endlich los. Hier im Artikel fassen wir für euch daher noch einmal alles Wichtige kompakt und übersichtlich zusammen.

Habt ihr noch weitere Fragen, dann stellt sie uns gerne im Kommentarbereich und wir oder die Community finden sicher eine Antwort. Alternativ könnt ihr am 19. März auf GamePro in unserem Frage-Antwort-Artikel vorbeischauen.

Release: Wann genau erscheint Assassin's Creed Shadows?

Beim Launch kommt es darauf an, auf welcher Plattform ihr AC Shadows zocken wollt.

PS5 und Xbox Series X/S: 20. März um 0 Uhr

20. März um 0 Uhr PC via Steam: 20. März um 5 Uhr

20. März um 5 Uhr PC via Ubisoft Connect: 19. März um 23 Uhr

Kein Early Access: Einen Vorabzugang gibt es für AC Shadows übrigens nicht (mehr). Alle Spieler*innen starten somit am selben Tag, egal, wie tief sie in die Tasche greifen.

Ist AC Shadows zum Release im Abo? Zwar kommt AC Shadows zum Release nicht in den Xbox Game Pass, ihr könnt das Spiel allerdings über Ubisoft+ am Erscheinunstag spielen.

Preload: Ab wann kann ich AC Shadows herunterladen?

Habt ihr AC Shadows vorbestellt, könnt ihr ab den unten aufgeführten Zeiten in den PS Store, Xbox Store oder auf Steam gehen und euch das Spiel vor dem Release bereits herunterladen.

Preload auf Xbox Series X/S: bereits möglich

bereits möglich Preload auf PS5: 18. März, um 0 Uhr

18. März, um 0 Uhr Preload auf PC: 17. März, um 17 Uhr

Seid ihr aktuell nicht in Deutschland unterwegs, findet ihr nachfolgend die globalen Release-Zeiten:

Download: Wie viel freien Speicher benötige ich?

Auf PS5 und Xbox Series X/S benötigt ihr ca. 110 GB an freiem Speicher. Angaben zur PC-Version liegen uns derweil keine vor. Hier sei jedoch angemerkt, dass ihr zum Spielen eine SSD benötigt.

Preis und Preorder-Boni von AC Shadows

Standard-Edition (digital/physisch): 79,99 Euro

(digital/physisch): 79,99 Euro Deluxe Edition (digital/physisch) : 99,99 Euro

(digital/physisch) 99,99 Euro Collector's Edition (physisch): 239,99 Euro (in vielen Shops ausverkauft)

Die Steam und Ubisoft Connect-Versionen sind im Vergleich zu den Konsolenversionen 10 Euro günstiger.

Sprecht ihr Ubisoft vor dem Release von AC Shadows euer Vertrauen aus und bestellt vor, bekommt ihr die Quest "Ein Hundeleben" und die Story-Erweiterung "Die Klauen von Awaji" kostenlos. Der DLC schaltet unter anderem eine neue Region, neue Fähigkeiten und neue Ausrüstung für Naoe und Yasuke frei und soll rund zehn Stunden Spielzeit bieten.

Alle Infos zur ersten Erweiterung für AC Shadows findet ihr in unserer Übersicht:

Grafik-Modi für PS5 und Xbox Series X/S

PS5 Pro Leistung 60 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Ausgeglichen 40 fps Ray-Tracing-Beleuchtung und -Reflexionen 2160p (hochskaliert)

Qualität 30 fps Ray-Tracing-Beleuchtung und -Reflexionen 2160p (hochskaliert)

PS5 Leistung 60 fps selektives Ray-Tracing (Beleuchtung nur im Versteck) 2160p (hochskaliert)

Ausgeglichen 40 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Qualität 30 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Xbox Series X Leistung 60 fps selektives Ray-Tracing (Beleuchtung nur im Versteck) 2160p (hochskaliert)

Ausgeglichen 40 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Qualität 30 fps Ray-Tracing-Beleuchtung 2160p (hochskaliert)

Xbox Series S Qualität 30 fps selektives Ray-Tracing (Beleuchtung nur im Versteck) 1620p (hochskaliert)



PC-Systemanforderungen für AC Shadows

Laut Angaben von Ubisoft könnt ihr AC Shadows auch auf vergleichsweise alter Hardware spielen. Eine genau Auflistung findet ihr in folgendem Artikel:

Test: Wie gut ist Assassin's Creed Shadows?

Wann fällt das Test-Embargo? Am 18. März um 18 Uhr

Ab Dienstagabend findet ihr an dieser Stelle den ausführlichen GamePro-Test von Kollegin Annika. Bis dahin findet ihr auf der Seite bereits ihre Preview zu AC Shadows und könnt euch zudem im Video einen Ersteindruck abholen:

13:19 Assassin's Creed Shadows ist Ubisofts Schicksalsspiel - Wir haben es endlich gespielt

Autoplay

Spielzeit: Wie lange dauert Assassin's Creed Shadows?

Ubisoft hat in einem Interview bereits konkrete Angaben zur Spielzeit von AC Shadows gemacht, die wir ab morgen zudem um unsere eigenen Erfahrungen ergänzen werden.

Spielzeit für die Hauptstory: 30 bis 40 Stunden

30 bis 40 Stunden Wenn ihr alles erledigen wollt: ca. 80 Stunden

Story: Um was geht's in AC Shadows?

Shadows schickt euch ins Japan des 16. Jahrhunderts und erzählt die Rachegeschichte der Kunoichi Naoe, die auf ihrer Reise auf den afrikanischen Samurai Yasuke trifft, der an der Seite des mächtigen Feldherren Oda Nobunaga steht.

Mehr zur Story erfahrt ihr im Trailer:

2:31 Assassin's Creed Shadows - Endlich gibt es neue Details zur Story des Japan-Abenteuers

Autoplay

Gameplay: Wie spielt sich AC Shadows?

Das Third Person-Gameplay von Assassin's Creed Shadows ist grob zweigeteilt. Während Naoe den Stealth-Part übernimmt, ist Yasuke der robuste Offensiv-Charakter, der sich Feinden im Nahkampf stellt. Zwar könnt ihr auch mit Yasuke schleichen und mit Naoe in offene Duelle gehen, beide Figuren haben jedoch ihre klaren Vor- und Nachteile, was übrigens auch das Parkour-System betrifft.

In AC Shadows könnt ihr zudem durch gefundene Ressourcen ein Hub-Areal im Verlauf der Story immer weiter ausbauen und euch dadurch Vorteile freispielen. Ob ihr die Gebäude schick platziert und dekoriert, ist dabei ganz euch überlassen.

Mehr über das Versteck seht ihr im Video:

4:38 Assassin's Creed Shadows: Neue Details zum Hideout - So funktioniert das Assassinen-Versteck

Ist AC Shadows ein Live Service-Spiel?

Wie es mit Assassin's Creed Shadows nach dem Release weitergeht, haben wir für euch in der Roadmap zusammengefasst.

Im Vergleich zu Valhalla wird es keinen Season Pass geben und generell will Ubisoft, was neue Inhalte für Shadows anbelangt, zunächst das Feedback der Community abwarten. Wie stark das Action-RPG um neue Inhalte abseits des ersten Story-DLC "Die Klauen von Awaji" erweitert wird, wird also die Zeit zeigen. Davon ab bekommt ihr neue Missionen für Rüstungen, Waffen etc. über den zeitgleich mit Shadows startenden Animus Hub.

Habt ihr über unseren Artikel hinaus noch Fragen zu AC Shadows, dann schreibt sie gerne in den Kommentarbereich und wir schauen, ob wir euch helfen können.