Interessanter Assassin's Creed-Hinweis: In Shadows könnte Kassandra ein Comeback feiern und mich damit überglücklich machen

Darius' Klinge könnte ein Hinweis sein.

Als wir im Januar bei Ubisoft Quebec zu Besuch waren, um endlich Assassin's Creed Shadows anzuspielen, fragten wir die Entwickler*innen auch, ob es ein Crossover geben wird. Leider wollte sich Ubisoft nicht in die Karten schauen lassen, gibt uns auf der offiziellen Webseite des DLCs mit einem Bild nun aber Grund zur Hoffnung.

Ubisoft schmückt Shadows-Seite mit erster Klinge

Am 20. März erscheint endlich Assassin's Creed Shadows. Mit Die Klauen von Awaji ist auch schon der erste DLC bekannt. Für die Erweiterung gibt es auf der offiziellen Homepage auch schon eine extra Seite, auf der seltsamerweise ein Hintergrundbild die Vorbestellungsoptionen ziert, das eigentlich rein gar nichts mit dem Shadows-Teil zu tun hat. Bei der gezeigten Klinge handelt es sich nämlich um die von Darius, der lange vor Naoe und Yasuke lebte.

Auf X (ehemals Twitter) hat der Account AC Brotherhood News dieses Detail entdeckt, mit Bildern verdeutlicht und auch gleich die Theorie aufgesetzt, dass uns ein Crossover erwarten könnte.

Wer ist Darius (eigentlich Artabanos)? Ohne zu viel zu verraten: Bei dem Perser handelt es sich um eine Schlüsselfigur von AC Odyssey, der für die Freiheit Persiens kämpfte. Er taucht im DLC "Das Vermächtnis der ersten Klinge" auf, was schon gut beschreibt, wofür er steht: den ersten (aktuell bekannten) Einsatz einer versteckten Klinge. Entsprechend ikonisch und wichtig ist deine Waffe.

Wie wahrscheinlich ist ein Crossover?

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von AC Odyssey und dem Crossover mit AC Valhalla.

Wer Ubisoft kennt, weiß, dass die Entwickler*innen sehr gerne Hinweise zu zukünftigen Inhalten verstecken, etwa in den Spielen selbst oder auf der Webseite. Es ist also schon mal kein Wunder, dass das Bild – das genauso gut mit bereits vorhandenen DLC-Assets ausgetauscht werden könnte – direkt als möglicher Hinweis auf ein Crossover gehandelt wird.

Außerdem gab es mit "Verwobene Geschichten" bereits ein Crossover zwischen Odyssey und Valhalla, weshalb es gut denkbar ist, dass Ubisoft hier anknüpft.

0:51 Assassin's Creed: Verwobene Geschichten - Im Update treffen Kassandra und Eivor aufeinander - Im Update treffen Kassandra und Eivor aufeinander

Und um beim "Verwobene Geschichten" zu bleiben: Auch die AC-Lore lässt ein ähnliches Crossover mit Shadows zu. Immerhin erlangt Kassandra in Odyssey durch den Stab des Hermes Trismegistos (ein Isu-Artefakt) Unsterblichkeit und konnte so auch rund 1.300 Jahre später auf Eivor treffen. Sie erhält von Darius am Ende des Odyssey-DLCs zwar nicht seine Klinge, das muss aber nicht bedeuten, dass sie nicht später an die Waffe gelangt, wie auch ein X-User in den Kommentaren anmerkt.

Dass Ubisoft Quebec das Lead Studio für Odyssey als auch Shadows ist, könnte natürlich auch dafür sprechen, wäre aber wohl eher keine Voraussetzung für ein Crossover. Immerhin stammt Valhalla aus dem ersten Crossover mit Odyssey hauptverantwortlich von Ubisoft Montreal.

Was allerdings etwas gegen die Crossover-Theorie spricht, ist, dass das Bild auf der Webseite für den Awaji-DLC auftaucht. Ein Crossover, in dem Kassandra in Japan ihr Comeback feiert und womöglich Darius' Klinge sucht oder trägt, ist generell denkbar, aber nicht als Teil der ersten Erweiterung. Die ersten Informationen zum DLC sprechen zumindest nicht dafür.

Außerdem würde Ubisoft ein Crossover sicher wieder einzeln herausbringen und promoten – erst recht bei einem so beliebten Teil wie Odyssey.

Es könnte sich also auch einfach um einen, zugegebenermaßen verdächtigen, Platzhalter handeln. Erwartet also nicht zu viel, während wir weiter die Augen nach einem Crossover offen halten. Bis auf Weiteres handelt es sich dabei nur um eine Spekulation.

@annika908.bsky.social Zugegeben, das Bild mit Darius' Klinge ist ein dünner Hinweis auf ein neues Crossover. Trotzdem war ich Feuer und Flamme, als ich alleine die Möglichkeit dahinter im Kopf durchgegangen bin. Kassandra bietet sich durch ihren Hintergrund logischerweise für Crossover mit fast jedem AC-Teil ideal an und ist dazu noch ein recht beliebter Charakter. Ich für meinen Teil fand das Crossover zwischen Odyssey und Valhalla super, ja hatte sogar Gänsehaut, als Eivor auf Kassandra traf, und hätte daher sehr gerne mehr davon. Und da ich, was Assassin's Creed angeht, bei Ubisoft nicht an Zufälle glaube, werde ich weiter hoffen, dass das Bild nicht nur ein Zufall, sondern tatsächlich ein erster Hinweis ist.

Was würdet ihr von einem Crossover mit Shadows halten und was glaubt ihr, wie dieses aussehen würde? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.