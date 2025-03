Test zu Assassin's Creed Shadows: Wann unser Review zum Japan-Ableger erscheint

Hier erfahrt ihr alles zum nahenden GamePro-Test von Assassin's Creed Shadows.

Nachdem Assassin's Creed Shadows zuletzt gleich doppelt verschoben wurde, steht der Release jetzt kurz bevor und ab dem 20. März könnt ihr euch mit Naoe und Yasuke auf PS5, Xbox Series X/S und PC durchs feudale Japan schnetzeln.

Damit ihr vorab bestens informiert seid, nehmen wir das Action-RPG von Ubisoft Quebec im GamePro-Testlabor natürlich gründlich unter die Lupe und haben uns zudem eine kleine Neuerung für euch überlegt.

Doch zunächst einmal zur Frage aller Fragen:

Wann fällt das Test-Embargo zu Assassin's Creed Shadows?

Datum: 18. März 2025

18. März 2025 Uhrzeit: 18 Uhr

Kann die GamePro-Redaktion bereits spielen? Keys zu AC Shadows sind bereits Ende Februar in unserem Postfach gelandet. Wir haben daher ausreichend Zeit, um alle Winkel Japans in Ruhe zu erkunden. Wie umfangreich das Spiel wird, erfahrt ihr übrigens hier:

Spielzeit von AC Shadows Ubisoft bestätigt Länge der Kampagne und für alle Nebenquests braucht ihr unter 100h von Annika Bavendiek

Wer hat die Ehre? Nachdem sich beim letzten großen Assassin's Creed Rae für GamePro die Wikingeraxt schnappte, sind bei Shadows Annika und meine Wenigkeit (Dennis) an der Reihe. Wir beide haben uns zuletzt für euch in Mirage durch Ubisofts Meuchelabenteuer geschlichen.

Unsere jüngsten Preview-Eindrücke von Shadows könnt ihr euch übrigens im Video anschauen:

13:19 Assassin's Creed Shadows ist Ubisofts Schicksalsspiel - Wir haben es endlich gespielt

Autoplay

Wir beantworten all eure Fragen zu Assassin's Creed Shadows

Wie in der Einleitung bereits angeteast, haben wir für AC Shadows eine kleine Neuerung für die GamePro-Community geplant.

Und zwar werden Annika und ich am 19. März tagsüber ein AMA (Ask me anything) bzw. eine Fragerunde zu Assassin's Creed Shadows hier auf GamePro.de veranstalten. Hier könnt ihr uns bis ins kleinste Detail über unsere Testerfahrung ausquetschen und erfahrt eventuell auch für euch wichtige Punkte, die unser Test nicht abdecken konnte.

Natürlich könnt ihr eure wichtigen Fragen auch schon unter diesen Artikel in den Kommentarbereich schreiben. Ganz wie ihr mögt!