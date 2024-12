Assassin's Creed Shadows: Ubisoft verärgert mit neuester Entscheidung viele Spieler und nutzt umstrittene Kopierschutz-Software

Assassin's Creed Shadows wirft seine – Achtung – Schatten voraus: Der Kopierschutz kommt nicht gut an.

Assassin's Creed Shadows erscheint in absehbarer Zeit und nach und nach tröpfeln immer mehr Informationen über das nächste große Open World-RPG von Ubisoft nach draußen. Dieses Mal geht es allerdings nicht um ein cooles Gameplay-Feature, sondern um einen bei vielen Spieler*innen verhassten Kopierschutz namens Denuvo. Der frisst nämlich oft ziemlich viele Ressourcen und kommt deshalb gar nicht gut an.

Assassin's Creed Shadows kommt mit Denuvo-Kopierschutz

Darum geht's: Ubisoft hat über die Steam-Seite des Spiels bekannt gegeben, dass Assassin's Creed Shadows auf den Denuvo-Kopierschutz setzt. Der soll sicherstellen, dass die Spielenden auch wirklich eine offizielle Kopie benutzen und nicht mit illegal erstellten Versionen des Titels zocken. Aber dieser Kopierschutz ist extrem umstritten.

So funktioniert das Ganze: Der Denuvo-Kopierschutz weist jeder Kopie eines Spiels einen eigenen, einzigartigen Token zu und das muss dann online aktiviert werden. Außerdem führt Denuvo wohl immer wieder Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass es sich nicht um eine gecrackte Version etwa von Assassin's Creed Shadows handelt.

Das ist das Problem daran: Durch die Nutzung von Denuvo kann es zu Leistungs-Einbußen und Performance-Problemen kommen. Beispielsweise wurde bei Hogwarts Legacy und Resident Evil festgestellt, dass die Titel deutlich besser liefen, nachdem Denuvo abgeschaltet worden war.

Auch die Technik-Experten von Digital Foundry haben immer wieder auf technische Schwierigkeiten mit dem Kopierschutz hingewiesen. Sogar der Tekken 7-Game Director hat zugegeben, dass Denuvo für Performance-Probleme sorgt (via: WCCFTech).

Wenn ihr Pech habt, bedeutet der Einsatz von Denuvo also, dass ihr längere Ladezeiten, eine niedrigere Framerate und verstärkte Speicher- sowie Prozessor-Auslastungen in Kauf nehmen müsst. Das kann insbesondere bei sowieso schon schlecht optimierten Spielen ein echtes Problem sein.

Weitere unglückliche Entscheidungen: Selbst wenn ihr Assassin's Creed Shadows auf Steam kauft, um es am PC zu spielen, benötigt ihr ein Ubisoft-Konto. So etwas Ähnliches hatte Sony bei Helldivers 2 und God of War Ragnarök eingebaut und war damit auf sehr viel Unmut und Unverständnis gestoßen.

Außerdem ist in der Endnutzer-Vereinbarung davon die Rede, dass Assassin's Creed Shadows euren Arbeitsspeicher überprüfen darf, um unauthorisierte Third Party-Programme zu finden. Was bei einem Singleplayer-Titel ohne PvP und Cheats eigentlich wenig Sinn ergibt.

Immerhin kein Online-Zwang: Wenigstens müsst ihr für das Spielen von Assassin's Creed Shadows nicht permanent über eine Internetverbindung verfügen, es gibt also keinen Always Online-Zwang.

Wann kommt Assassin's Creed Shadows? Es dauert jetzt nicht mehr allzu lange. Ihr müsst euch nur noch bis zum 14. Februar 2025 in den Schatten verstecken, bis ihr endlich gnadenlos zuschlagen könnt. Das Japan-Abenteuer aus dem Hause Ubisoft erscheint für den PC, die PS5 sowie für Xbox Series S/X.

Wie denkt ihr über Denuvo, Kopierschutz und die Voraussetzung, einen Ubisoft-Account auch bei Steam zu benötigen?