Assassin's Creed Shadows: So unterschiedlich spielen sich Naoe und Yasuke

Naoe und Yasuke unterscheiden sich spielerisch.

Naoe und Yasuke stellen in Assassin's Creed Shadows kein spielerisch gleichgestelltes Duo dar. Die beiden Hauptcharaktere haben ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen, was unter anderem an ihrem unterschiedlichen Körperbau, Training und der Ausrüstung liegt. Die Wahl, mit welchem Charakter wir spielen, entscheidet damit über den aktuellen Spielstil als auch die Schwierigkeit.

Damit ihr genau wisst, worauf ich euch bei wem einlasst, haben wir genau aufgelistet, was Naoe und Yasuke können und wo sie zurückstecken müssen.

Dabei gilt: Die Vorteile des einen bilden die Nachteile des anderen. Dass bei Yasuke etwa nichts von einem Enterhaken steht, bedeutet, dass er keinen besitzt, was einen Nachteil beim Parkour bedeutet.

Wie der Charakterwechsel selbst im Detail funktioniert, könnt ihr hier genauer nachlesen:

Naoes exklusive Waffen, Fähigkeiten und Hilfsmittel

Waffen:

Katana (Schwert)

Kusarigama (Sichelwaffe mit Kette)

Tantou (Kampfmesser)

Versteckte Klinge

Im Skilltree freischaltbare Hilfsmittel:

Kunai

Wurfsterne

Rauchbomben

Shinobi-Glocke - lockt Feinde an

Im Skilltree erlernbare Fähigkeiten:

kann mit Bambusrohr lange tauchen

Doppel-Attentat - benötigt ein ausgerüstetes Tantou

Attentat durch Shoji-Wände

Fallschaden komplett neutralisieren

Exklusive Aktivitäten:

Kuji-Kiri (Meditieren)

Sonstige Vorteile:

Enterhaken - notwendig, um Pagoden zu erklimmen und an Deckenbalken zu hängen

Adlerauge - hebt Feinde, Kisten und mehr hervor

Attentat aus der Luft

zerstört Heuhaufen nicht, wenn sie aus großer Höhe hineinspringt

kann über Seile laufen

bewegt sich schneller und agiler als Yasuke

kann NPCs bewusstlos schlagen

5:49 Assassin's Creed Shadows: Trailer zeigt, wie komplett unterschiedlich sich die Hauptfiguren spielen

Autoplay

Yasukes exklusive Waffen, Fähigkeiten und Hilfsmittel

Waffen:

Oukatana (Langschwert)

Naginata (Stangenwaffe)

Kanabou (Streitkolben)

Hinawajuu/Teppou (Gewehr)

Bogen (mit verschiedenen Pfeiltypen)

Exklusive Aktivitäten:

Yabusame (berittenes Bogenschießen)

Kata (Katana-Choreograpfien)

Sonstige Vorteile:

schwere Rüstung = höhere Gesundheit als Naoe (sie trägt leichte Rüstung)

kann explosive Krüge tragen

rennt Tore ein

kann große Hindernisse verschieben

rennt im Springen Tore ein und Gegner um

trägt Leichen/bewusstlose Personen schneller als Naoe weg

Das können sowohl Naoe als auch Yasuke

Ihr seht also: Naoe und Yasuke haben viele individuelle Waffen, Hilfsmittel und Fähigkeiten. Es gibt aber natürlich auch einige Gemeinsamkeiten. Beide können neben den üblichen Kampfaktionen (Parieren, Ausweichen, aufgeladene Fähigkeiten einsetzen etc.) außerdem:

sich im Gebüsch verstecken

durch Pfiffe Feinde anlocken

Attentat vom Boden aus ausführen (wobei Yasuke den Gegner anspricht, um als Samurai kurz davor nicht heimlich zu töten)

reiten

Verbündete zu Hilfe rufen

in die Hocke und Bauchlage gehen

in Heuhaufen springen (wobei Yasuke diese dabei zerstört)

die Umgebung erkunden und so wichtige NPCs und Objekte hervorheben

Neben einigen exklusiven Aktivitäten gibt es auch welche, die beide ausführen können (z.B. Sumi-E: Tiere beobachten und Malen). Andere Nebenbeschäftigungen wie Gräber und Pfade der Ehre hängen davon ab, wie die Umgebungsrätsel und Parkoureinlagen gestaltet sind.

Während nur Naoe mit dem Enterhaken und über Seile klettern kann, ist nur Yasuke stark genug große Hindernisse zu schieben.