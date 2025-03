Assassin's Creed Shadows: Ab wann kann ich Yasuke spielen? So funktioniert der Charakterwechsel

In Shadows gehört der Wechsel zwischen Yasuke und Naoe dazu.

Ubisoft lässt uns in einem Assassin's Creed-Spiel nicht zum ersten Mal zwischen zwei Protagonist*innen wählen. Während wir in Syndicate sowohl Evie als auch Jacob Frye spielen konnten, mussten wir uns in Odyssey dauerhaft zwischen Kassandra und Alexios entscheiden. Shadows greift die Idee von Syndicate wieder auf und spinnt sie ein bisschen weiter.

Die Unterschiede zwischen Naoe und Yasuke wirken sich stärker aus

In Assassin's Creed Syndicate spielten sich die Geschwister recht ähnlich, bei Naoe und Yasuke sieht das anders aus. Während Shinobi Naoe mit Rauchbomben, flinkem Parkour und der versteckten Klinge vor allem auf Heimlichkeit setzt, ist der trägere Yasuka als Samurai eher der offensive Mann für's Grobe. Je nachdem wie wir in einer Quest vorgehen wollen oder was uns augenscheinlich erwartet, sollte die Wahl zwischen Naoe und Yasuke gut überlegt sein.

So funktioniert der Wechsel zwischen Naoe und Yasuke

Direkt vorweg: Die meiste Zeit können wir frei entscheiden, mit wem der beiden wir spielen. Nur in wenigen Ausnahmen lässt uns das Spiel keine Wahl. So besitzen Naoe und Yasuke jeweils eigene persönliche Quest, manche NPCs wollen nur mit einem der beiden sprechen oder es wird eine Fähigkeit benötigt, die nur ein Charakter beherrscht. Zum Beispiel kann nur Naoe mit dem Enterhaken auf Pagoden klettern, wohingegen nur Yasuke explosive Krüge schleppen kann.

Möglichkeiten zum Wechseln: Sofern wir also nicht gerade gezwungen sind Naoe oder Yasuke zu spielen, können wir zwischen ihnen entspannt hin- und herwechseln. Vorausgesetzt, wir befinden und nicht gerade in einem Kampf! Ist das nicht der Fall, können wir folgendermaßen wechseln:

über das Charaktermenü (Inventar) - benötigte Tastenaktion wird unten angezeigt

(Inventar) - benötigte Tastenaktion wird unten angezeigt während der Schnellreise - falls wir wechseln wollen, halten wir die entsprechende Taste gedrückt, statt nur kurz zu klicken

- falls wir wechseln wollen, halten wir die entsprechende Taste gedrückt, statt nur kurz zu klicken im Versteck im Dialog mit dem jeweils anderen - sprechen wir als Naoe mit Yasuke oder andersherum, können wir den Wechsel über eine Dialogoption tätigen

im Dialog mit dem jeweils anderen - sprechen wir als Naoe mit Yasuke oder andersherum, können wir den Wechsel über eine Dialogoption tätigen Wahl in Dialogen während Quests - während mancher Quests wird uns die Wahl als Dialogoption angezeigt

Kostet der Charakterwechsel irgendwelche Ingame-Währungen? Nein. Wir müssen lediglich einen kurzen Ladebildschirm hinnehmen.

Gibt es feste Spawnpunkte? Der neu gewählte Charakter spawnt am selben Ort, statt irgendwo anders auf der Map aufzutauchen, wie wir es beispielsweise in GTA 5 gewohnt sind. Wechseln wir beispielsweise von Naoe, die auf einer Brücke steht, zu Yasuke, taucht dieser an der gleichen Stelle wieder auf.

Wer Yasuke spielen will, sollte erst der Hauptquest folgen

Zu Beginn lässt sich Assassin's Creed Shadows allerdings etwas Zeit, bis wir frei zwischen den beiden wechseln können. Im Prolog bekommen wir bereits einen spielerischen Vorgeschmack auf beide Charaktere. Im Anschluss geht es aber erst einmal viele Stunden nur als Naoe weiter. Bis wir in der Hauptstory an den Punkt kommen, an dem Yasuke als spielbarer Charakter fest eingefügt wird, dauert es gut und gerne 10 Stunden – wenn nicht sogar mehr, je nachdem, wie vielen Nebenaktivitäten ihr zwischendurch nachgeht.

Wollt ihr also möglichst schnell Yasuke freischalten, empfiehlt es sich erst einmal strikt der Hauptquest zu folgen.