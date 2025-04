"Mein Auge zuckte jedes Mal, wenn ich das im Menü sah" - Das letzte Assassin's Creed Shadows-Updates erlöst viele Spieler auch von einem lästigen Item-Bug

Naoe und Yasuke bewegen sich nun viel flotter durch das feudale Japan und wissen nun endlich, was sie überhaupt in den Taschen haben.

Seit ein paar Tagen ist das Title-Update für Assassin's Creed Shadows schon verfügbar und enthält viele Quality of Life Änderungen. Doch ein kleiner Bugfix scheint Spieler*innen mehr zu begeistern als die Möglichkeit, die Skillpunkte zurückzusetzen.

Das Ende des Blinkens

Eigentlich will Assassin's Creed Shadows euch nur einen Gefallen tun. Eine kleine Anzeige in eurem Ausrüstungsmenü soll euch darauf hinweisen, dass ihr neue Ausrüstung habt. Aber oft verschwand die blinkende Warnung nicht, selbst wenn ihr euch jegliche Ausrüstung angesehen hattet, was viele Spieler*innen in den Wahnsinn getrieben hat, wie ein Reddit Thread beweist.

Selbst die großen Features verblassen vor dem Fix dieses winzigen Anzeigefehlers, so wie bei CR4ZY_PR0PH3T:

Einige großartige Korrekturen und Verbesserungen. Am wichtigsten... Ein Problem wurde behoben, bei dem das „Neu“-Symbol im Inventar sichtbar blieb, selbst wenn alle besessenen Gegenstände bereits angesehen wurden. Kein großes Problem, aber es hat mich wirklich genervt.

9:08 Assassin’s Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Insbesondere Spieler*innen mit Zwangsstörungen, wie animalnitrateinmind können beruhigt schlafen:

Ganz genauso [zum Thema Zwangsstörungen] – so sehr, dass mein Auge jedes Mal zu zucken angefangen hat, wenn ich die Menüs angeschaut habe, lol.

Viele Fixes und gute Features

Natürlich enthält das Update noch viele weitere Neuerungen.

Das Pferd kann jetzt der Straße zu eurem nächsten Ziel folgen und ist dabei schneller.

Ihr könnt kostenlos per Knopfdruck eure Skillpunkte zurücksetzen.

Bei Händlern und Schmieden können nun mehrere Items gleichzeitig verkauft oder zerlegt werden.

Auch PlayStation 5 Pro Spieler*innen können sich freuen. Denn endlich wird PSSR unterstützt, sodass der Balance-Modus jetzt einiges besser aussieht.

Zudem gibt es viele Fixes und Verbesserungen. So sind Doppelattentate endlich etwas einfacher und im Performance-Modus ist das Versteck nicht mehr auf 30 FPS beschränkt.

Was ist euer Lieblingsfeature aus dem Update?