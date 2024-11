Assassin's Creed Shadows: Ubisoft zeigt erstmals offiziell den Basenbau, der den aus Valhalla übertrifft

Der Basenbau ist in AC Shadows noch wichtiger als in AC Valhalla.

Eigentlich hätte Assassin's Creed Shadows bereits am 15. November erscheinen sollen. Daraus wurde jedoch nichts und nun müssen wir uns bis zum 14. Februar 2025 gedulden. Aber auch wenn der Release quasi schon vor der Tür stand, hat Ubisoft noch nicht alles zum Japan-Ableger verraten.

Wie es um die Organisation und den Aufbau des Verstecks steht, wissen wir beispielsweise nur grob durch einen Leak. Offiziell gab es dazu noch nichts zu sehen – bis jetzt.

Auf den Store-Seite von Ubisoft, Xbox und PlayStation finden wir schon länger Kerninformationen zum nächsten Assassin's Creed-Spiel. Nun ist auch ganz frisch die Shop-Seite auf Steam mit neuen Details online gegangen (via AccessTheAnimus). Unter anderem bekommen wir endlich aus offizieller Hand etwas zum Basenbau zu sehen.

The Steam page for #AssassinsCreed Shadows features the first official video bit on the hideout in the game!



Description:



BUILD A PLACE TO CALL HOME

Create a fully customizable hideout for your growing shinobi league as you train your crew, craft new gear, interact with key… pic.twitter.com/IwJSNCFeD9