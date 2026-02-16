Neue Assassin's Creed Shadows-Roadmap enthüllt - Diese neuen Inhalte sind bis März geplant

Es wurden neue Inhalte für Shadows angekündigt.

Die letzte Roadmap für Assassin's Creed Shadows ist seit Dezember 2025 ausgelaufen. Das Warten auf neue Inhalte hat nun erst einmal wieder ein Ende, denn Ubisoft hat frisch die neue Winter-Roadmap vorgestellt, die auch noch direkt für morgen ein neues Update beinhaltet. Zu viel solltet ihr aber für die kommenden Wochen nicht erwarten – es sei denn, ihr zählt zu den Switch-Spieler*innen.

Winter-Roadmap: Diese Inhalte erwarten uns bis März in AC Shadows

Die Winter-Roadmap startet am 17. Februar und geht bis in den März rein. Durch diesen kurzen Zeitraum halten sich die neuen Inhalte in Grenzen. Zusätzlich können wir sie noch nicht vollumfänglich einschätzen, da wir noch nicht wissen, was uns genau zum einjährigen Jubiläum erwartet.

3:01 In Assassin's Creed Shadows können wir jetzt endlich manuell springen und damit an der Parkour Challange teilnehmen

Autoplay

Vollständiger, manueller Sprung

Volltreffer - visuell verbessert

detaillierte Statistik

Community Parkour-Herausforderungen

10. März - Awaji-DLC für die Switch 2

Release des DLC "Die Klauen von Awaji" für die Nintendo Switch 2-Version

Veröffentlichung der Premium Edition für die Nintendo Switch 2

20. März - Jubiläum

Jubiläums-Livestream

diverse, nicht näher benannte Geschenke

So sieht die überschaubare Winter-Roadmap aus.

Was für Geschenke uns zum Jubiläum erwarten, lässt sich aktuell nur spekulieren. Zum ersten Geburtstag des Spiels dürfte es sicherlich digitale Goodies in Form von Items, Dekoration, etc. geben. Denkbar ist aber auch, dass es Gewinnspiele, neues Merchandise oder gar eine Assassin's Creed-Ankündigung gibt.

Zu viel sollten wir aber vorerst lieber nicht erwarten. Nach der Umstrukturierung bei Ubisoft, die vor wenigen Wochen durchgesetzt wurde, scheint Assassin's Creed Shadows nicht mehr so stark im Fokus zu stehen, wie ursprünglich angedacht. So wird es in Jahr 2 wohl keinen zweiten Story-DLC geben.

Auf Seite 2 gehen wir näher auf den ersten Punkt der neuen Roadmap ein: Titel-Update 13, das schon morgen, am 17. Februar erscheint. Dort findet ihr auch die Patch Notes.