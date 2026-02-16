Hogwarts Legacy-Fan findet 3 Jahre nach dem Release unheimliches Halbblutprinz-Easter Egg, das wir selbst noch nicht kannten

Jemand hat in Hogwarts Legacy drei Jahre nach dem Release eine richtig coole Anspielung auf Harry Potter und der Halbblutprinz entdeckt.

Hogwarts Legacy ist eines dieser reichhaltigen Open World-Abenteuer, in denen Fans auch Ewigkeiten nach dem Release noch auf Geheimnisse oder Easter Eggs stoßen. Ein Spieler ist ganze drei Jahre nach dem Release des Zauberei-Hits von Avalanche auf eine felsenfeste Anspielung auf den sechsten Potter-Film alias Harry Potter und der Halbblutprinz gestoßen und erklärt sogar, wo wir es im Spiel selbst finden können.

Eine unheimliche Höhle mitten im Meer...

Hogwarts Legacy-Spieler "Matthew_Burke_09" hat besagtes Easter Egg am Wochenende auf Reddit geteilt (via Comicbook). Hierbei handelt es sich um eine Klippe beziehungsweise Höhle am Meer, die ziemlich genauso aussieht wie die aus dem sechsten Harry Potter-Film:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und auch wenn "Matthew_Burke_09" sehr wahrscheinlich nicht der erste Fan ist, der auf die Halbblutprinz-Höhle gestoßen ist, so sammeln sich in der Kommentarspalte dennoch einige erstaunte Spieler*innen, die das Easter Egg ebenfalls noch nicht kannten. Und auch uns ist die Höhle in Hogwarts Legacy neu.

"Habe gestern Abend nach langer Zeit mal wieder HBP gesehen und sagte wörtlich: 'Ich glaube, diese Klippe ist irgendwo in HL!' Und siehe da, hier kommst du!", schreibt beispielsweise ein Fan unter entsprechenden Reddit-Post.

1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch 1

Autoplay

Aber was ist das eigentlich für eine Höhle? Besagter Ort trägt die offizielle Bezeichnung "Höhle am Meer" und wurde von Lord Voldemort als Horkrux-Versteck genutzt (via harrypotter.fandom).

Der geheimnisvolle Ort befindet sich an einer abgelegenen Stelle an der britischen Küste und lässt sich ohne den Einsatz von Magie nur schwer erreichen. Im Inneren der Höhle befindet sich ein schwarzer See, den wir im Spiel allerdings nicht zu Gesicht bekommen.

Wo ist das Halbblutprinz-Easter Egg auf der Map von Hogwarts Legacy zu finden?

Diese Frage beantwortet der Poster des aktuellen Reddit-Beitrags praktischerweise selbst und zeigt den Standort der besagten Klippe auf der Map des Open World-Spiels:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Demnach befindet sich das Easter Egg im Süden der Map. Der aktuelle Charakter-Standort auf der Karte (Pfeil-Symbol) ist laut dem Spieler genau die Stelle, an der sich die kleine Insel befindet, von der ihr die Höhle selbst sehen könnt. Die Markierung auf der Karte zeigt dagegen den Höhleneingang an.

Hogwarts Legacy erschien am 10. Februar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC. Im Mai desselben Jahres folgten Ports für die PS4 und Xbox One, im November eine Switch-Version. Und seit dem 05. Juni 2025 ist das Open World-Abenteuer schließlich auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar.

Habt ihr das Easter Egg auch schon entdeckt?