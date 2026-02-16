Stardew Valley-Fan fragt sich, wie man im Geheimen Wald in den Bereich unten rechts kommt – und es gibt sogar zwei Wege

Zunächst mal sieht es aus, als wäre das Areal komplett separiert vom Rest des Waldes (Bildquelle: Reddit).

In Stardew Valley gibt es viele Geheimnisse zu entdecken, beziehungsweise Bereiche, in die wir erst später im Spielverlauf vordringen können. Zu diesen gehört auch der Geheime Wald. Und im Geheimen Wald gibt es einen noch geheimeren Wald-Bereich, der zunächst mal völlig unzugänglich aussieht. Die Community hilft einem Fan, dorthin vorzudringen.

"Ist dieses Stück Land im Geheimen Wald zugänglich?" Stardew Valley-Community weiß die einfache Antwort

Im Zundersaft-Wald findet sich ein dicker Baumstumpf, der uns zunächst am Weitergehen hindern. Haben wir unsere Axt zur Stahlaxt verbessert, können wir ihn zu Kleinholz verarbeiten und dank des neuen Durchgangs den Geheimen Wald erreichen, wo es einiges zu entdecken gibt, beispielsweise angriffslustige Schleime. Oder aber eben den Bereich, der völlig abgetrennt aussieht.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Autoplay

Kein Wunder also, dass sich Neulinge erst mal fragen, ob es einen Weg dorthin gibt. Redditor ProofBread595 will vor allem an das Hartholz, das dort lockt. Die Community weiß da Abhilfe und die Lösung ist ganz einfach: Es gibt zwei versteckte Pfade, die mehr oder weniger schnurstracks dorthin führen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

User BobCorndog zeichnet sie direkt auf der Map ein. Befinden wir uns oberhalb des Bereichs, müssen wir einfach nahe der linken oder rechten Ecke nach unten gehen. Viele Fans dürften das durch Zufall früher oder später herausgefunden haben, zumindest, dass es einen der beiden Pfade gibt.

Darüber, dass noch ein zweiter existiert, staunen nämlich auch einige Community-Mitglieder in den Kommentaren nicht schlecht. So gesteht beispielsweise J_Zephyr: "Heute habe ich gelernt, dass es einen zweiten Eingang gibt." User BoSocks91 hat das selbst rausgefunden, jedoch erst nach über einem Jahr.

Fies finden einige Fans auch die Ecke, die in einen der Pfade eingebaut ist, sodass es sich schnell anfühlen kann, als würde es sich um eine Sackgasse handeln, wenn wir im Verborgenen unterwegs sind.

Die Stardew Valley-Community erweist sich immer wieder hilfsbereit, wenn Spieler*innen über Rätseln, Geheimnissen oder Spielmechaniken verzweifeln. Oben haben wir euch zwei weitere Beispiele verlinkt.

Habt ihr den Weg einfach durch Zufall gefunden oder wart ihr auch verwirrt, dass kein Pfad zu sehen ist?