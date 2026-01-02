Assassin's Creed: Welcher Assassine bist du? Mit diesem Ubisoft-Quiz findet ihr es heraus

Falls ihr euch schon immer gefragt habt, welcher AC-Charakter ihr seid, liefert diese Umfrage die Antwort.

Annika Bavendiek
02.01.2026 | 10:28 Uhr

Mit Edward, Aya, Altair und vielen weiteren Assassinen haben wir uns bislang durch die Ubisoftspiele gekämpft. Mit Edward, Aya, Altair und vielen weiteren Assassinen haben wir uns bislang durch die Ubisoftspiele gekämpft.

In knapp 20 Jahren Assassin's Creed haben so einige Assassinen das Licht der Welt erblickt. Sie alle eint – mehr oder weniger – das Ziel, die Ungerechtigkeit auf der Welt zu eliminieren. Trotzdem bringt jeder auch Eigenarten und persönliche Motivation mit.

Vielleicht habt ihr beim Spielen der Reihe selbst schon festgestellt, dass ihr euch mit dem einen oder anderen Charakter besser identifizieren könnt. Um der Frage genauer auf den Grund zu gehen, welcher Assassine in euch steckt, hat Ubisoft kürzlich eine Umfrage bzw. ein Quiz geteilt, mit dem ihr es herausfinden könnt.

Video starten 11:27 Beyond the Creed: Doku zeichnet die Erfolgsgeschichte von Assassin's Creed nach

Ubisoft verrät euch, welcher Assassine in euch steckt

Nach ein paar Fragen, die sich vor allem auf typische Assassinen-Handlungen beziehen, bekommt ihr euer Ergebnis, welchem Assassin's Creed-Charakter ihr am meisten ähnelt.

Tragt hier unten in unserer Umfrage gerne ein, was bei euch herausgekommen ist. Wir sind sehr neugierig, welcher Assassine das Rennen macht und am häufigsten in unserer Community vertreten ist.

Sollte bei euch ein Charakter herauskommen, der nicht in unserer Liste ist, schreibt ihr gerne in die Kommentare. Unseres Wissens nach ist Desmond nicht dabei und Alexios wurde ebenfalls ausgeklammert, da Kassandra als Kanon gilt.

Mehr zu Assassin's Creed lest ihr hier:

"Stell es auf LEGO Ideas ein": LEGO-Fan baut Szene aus Assassin's Creed nach und die hat alles was es braucht - sogar einen Heuhaufen!
von Jonas Herrmann
Stell es auf LEGO Ideas ein: LEGO-Fan baut Szene aus Assassins Creed nach und die hat alles was es braucht - sogar einen Heuhaufen!
Assassin's Creed-Serie auf Netflix hat seinen ersten Hauptdarsteller gefunden - Drehort gibt Hinweise auf Story
von Annika Bavendiek
Assassins Creed-Serie auf Netflix hat seinen ersten Hauptdarsteller gefunden - Drehort gibt Hinweise auf Story
Assassin’s Creed - Synchronsprecher von Desmond Miles wurde von dessen Tod total überrascht: "Technisch gesehen lebt er noch"
von Stephan Zielke
Assassin’s Creed - Synchronsprecher von Desmond Miles wurde von dessen Tod total überrascht: Technisch gesehen lebt er noch

Aber auch so wüssten wir gerne, was ihr von eurem Ergebnis denkt: Findet ihr euch in dem Assassinen wieder?

Das Ergebnis liefert euch nämlich nicht nur den Namen des Assassinen, sondern stellt ihr auch etwas mit seinen Charaktereigenschaften vor. Während Ezio Auditore da Firenze beispielsweise als charmant und lustig beschrieben wird, ist Jacob Frye rebellisch und impulsiv, seine Schwester Evie dagegen als direkt, clever und taktisch.

Danke fürs Mitmachen!

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Assassins Creed
Amazon
Assassins Creed
ab 4,44 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Assassin's Creed

Assassin's Creed

Genre: Action

Release: 10.04.2008 (PC), 01.12.2010 (PS4), 15.11.2007 (PS3, Xbox 360)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 43 Minuten

Assassin's Creed: Welcher Assassine bist du? Mit diesem Ubisoft-Quiz findet ihr es heraus

vor 6 Tagen

Assassin’s Creed-Serie auf Netflix: Release, Story, Cast und mehr zur Live-Action-Adaption

18.07.2025

Netflix gibt Assassin's Creed-Serie grünes Licht - und lässt mich jetzt auf etwas Game of Thrones-Dramatik hoffen

12.06.2025

Welches Assassin's Creed-Spiel ist das Beste? Alle Teile der Hauptreihe im Ranking

17.05.2025

Assassin's Creed Reihenfolge - Die chronologische Timeline aller Hauptspiele
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Assassins Creed: Welcher Assassine bist du? Mit diesem Ubisoft-Quiz findet ihr es heraus

vor 41 Minuten

Assassin's Creed: Welcher Assassine bist du? Mit diesem Ubisoft-Quiz findet ihr es heraus
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)   5     10

vor einer Stunde

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
Es gibt tatsächlich Pokémon-Magic-Karten mit einer Starter-Evolution und die ist extrem selten

vor einer Stunde

Es gibt tatsächlich Pokémon-Magic-Karten mit einer Starter-Evolution und die ist extrem selten
Stardew Valley-Spieler kann es nicht fassen: Mumie lässt einfach so extrem teures (50.000 Gold!) und seltenes Item fallen - Drop-Chancen liegen bei weniger als 1 %

vor 3 Stunden

Stardew Valley-Spieler kann es nicht fassen: Mumie lässt einfach so extrem teures (50.000 Gold!) und seltenes Item fallen - Drop-Chancen liegen bei weniger als 1 %
mehr anzeigen