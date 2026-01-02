Assassin's Creed: Welcher Assassine bist du? Mit diesem Ubisoft-Quiz findet ihr es heraus

Mit Edward, Aya, Altair und vielen weiteren Assassinen haben wir uns bislang durch die Ubisoftspiele gekämpft.

In knapp 20 Jahren Assassin's Creed haben so einige Assassinen das Licht der Welt erblickt. Sie alle eint – mehr oder weniger – das Ziel, die Ungerechtigkeit auf der Welt zu eliminieren. Trotzdem bringt jeder auch Eigenarten und persönliche Motivation mit.

Vielleicht habt ihr beim Spielen der Reihe selbst schon festgestellt, dass ihr euch mit dem einen oder anderen Charakter besser identifizieren könnt. Um der Frage genauer auf den Grund zu gehen, welcher Assassine in euch steckt, hat Ubisoft kürzlich eine Umfrage bzw. ein Quiz geteilt, mit dem ihr es herausfinden könnt.

11:27 Beyond the Creed: Doku zeichnet die Erfolgsgeschichte von Assassin's Creed nach

Autoplay

Ubisoft verrät euch, welcher Assassine in euch steckt

Hier geht's zum AC-Quiz auf der offiziellen Ubisoft-Webseite: Welcher Assassine bist du?

Nach ein paar Fragen, die sich vor allem auf typische Assassinen-Handlungen beziehen, bekommt ihr euer Ergebnis, welchem Assassin's Creed-Charakter ihr am meisten ähnelt.

Tragt hier unten in unserer Umfrage gerne ein, was bei euch herausgekommen ist. Wir sind sehr neugierig, welcher Assassine das Rennen macht und am häufigsten in unserer Community vertreten ist.

Sollte bei euch ein Charakter herauskommen, der nicht in unserer Liste ist, schreibt ihr gerne in die Kommentare. Unseres Wissens nach ist Desmond nicht dabei und Alexios wurde ebenfalls ausgeklammert, da Kassandra als Kanon gilt.

Aber auch so wüssten wir gerne, was ihr von eurem Ergebnis denkt: Findet ihr euch in dem Assassinen wieder?

Das Ergebnis liefert euch nämlich nicht nur den Namen des Assassinen, sondern stellt ihr auch etwas mit seinen Charaktereigenschaften vor. Während Ezio Auditore da Firenze beispielsweise als charmant und lustig beschrieben wird, ist Jacob Frye rebellisch und impulsiv, seine Schwester Evie dagegen als direkt, clever und taktisch.

