Ob uns der kommende Ableger der Assassin's Creed-Reihe in die Rolle eines Wikingers steckt oder aber ins antike Rom führt, das ist aktuell noch nicht bekannt. Auch ist weiterhin offen, welche Art von Spiel uns wahrscheinlich in diesem oder im nächsten Jahr erwartet. Führt die Reihe den Weg des großen Open World-Spektakels fort? Doch wie schaut es bei euch aus, wollt ihr zurück zu den Wurzeln der Reihe oder sind die modernen Ableger das, was ihr auch zukünftig spielen wollt?

Welche Spiele der Assassin's Creed-Reihe habt ihr lieber gespielt?

Hätten wir vor einigen Jahren Fans der Meuchelmörder-Reihe gefragt, was denn ihr bislang liebster Teil der Reihe ist, wäre häufig der Name Assassin's Creed 2 gefallen. Auch heute steht das Spiel mit Assassine Ezio Auditore in der Gunst vieler Spieler noch weit oben. Doch in Zeiten nach Veröffentlichung von Assassin's Creed Origins und speziell Assassin's Creed Odyssey bekommen wir immer mehr das Gefühl, dass sich zwei Fanlager gebildet haben.

Während die einen eher das klassisch-kompakte Spielgefühl eines Action-Adventures wie Assassin's Creed 2 bevorzugen, ist für die anderen der Weg hin zu mehr Rollenspiel-Elementen und einer riesigen, offenen Spielwelt das Maß aller Dinge.

Doch wie schaut es bei euch aus, welche Spiele bevorzugt ihr?

Zur Umfrage:

- Die ursprünglichen Teile (wie AC2)

- Die modernen Teile (wie AC: Odyssey)

- Eine Mischung aus beiden (wie AC: Black Flag)

Früher vs. heute: Eure Gründe für die Wahl

Wir sind schon sehr gespannt, für welche Richtung ihr euch entscheidet. Was uns aber ebenfalls sehr interessiert, sind die Gründe für eure Wahl?

Was macht für euch ein sehr gutes Assassin's Creed-Spiel aus?

Kompakte Welt vs. riesige Open World

riesige Open World Action-Adventure vs. Rollenspiel

Rollenspiel Altair, Ezio vs. Bayek, Kassandra oder Alexios

Und wie immer gilt: Bleibt sachlich, verzichtet auf Verallgemeinerungen und respektiert die Entscheidung des Einzelnen. Das hat bei unseren letzten Umfragen immer wunderbar funktioniert und so soll es bleiben.

Vorab, ein großes Dankeschön fürs Mitmachen und Kommentieren.

Assassin's Creed-Themenwoche

Die Umfrage findet im Zuge der Assassin's Creed-Themenwoche statt, die euch auf GamePro.de in der Woche vom 06. bis zum 12. April viele, für euch (hoffentlich) interessante Einblicke in Ubisofts beliebte Schleich-und Meuchelspiele bietet.