Die Assassin's Creed-Themenwoche auf GamePro.de vom 06. bis 12. April

Auf GamePro widmen wir uns immer wieder Spielereihen, die vielen Fans ganz besonders am Herzen liegen. In der Woche vom 06. bis 12. April ist das Assassin's Creed, das Schleich- und Meuchelspektakel, das sich im Laufe der Zeit von einem Action-Adventure zu einem Action-Rollenspiel mauserte.

In dieser Woche wollen wir so viele Spiele der Reihe wie möglich beleuchten. Assassin's Creed Odyssey, dass immer noch überall auf der Welt gespielt wird. Assassin's Creed 2 mitsamt Ezio Auditore, dem wohl beliebtesten Assassinen der Reihe. Und und und. Außerdem wollen wir noch einen Blick auf die Zukunft werfen: Was können wir von kommenden Assassin's Creed Spielen erwarten? Was wünschen wir uns? Und was wünscht ihr euch?

Der beste Assassine der Reihe

Bei so vielen Meuchelmördern kommt natürlich die Frage auf, welcher der beste ist. Ein Großteil der Spielerschaft scheint für Ezio Auditore zu stimmen, aber was ist beispielsweise mit Jacob und Evie Frye? Oder Shay Patrick Cormack? Wir würden gerne wissen, wer euer liebste Assassine ist, und warum.

Wie kann ich mitmachen? Schreibt uns dafür einfach unten in die Kommentare, wen ihr am liebsten habt, und wie ihr zu der Entscheidung gekommen seid. Ist er oder sie eine besonders coole Socke? Ist er oder sie integer? Oder ist er oder sie einfach der oder die beste in seinem oder ihrem Fach?

Wir freuen uns auf eure Antworten.