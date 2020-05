Ja, Assassin's Creed Valhalla hat spielbare Abschnitte in der Gegenwart

Lange wurde gerätselt, nun ist es offiziell: Assassin's Creed Valhalla entführt uns in ein nordisches Wikinger-Setting. Ähnlich wie Origins oder Odyssey davor, erwartet uns also ein RPG-artiges Abenteuer in einem historischen Szenario. Was dabei aber leicht untergehen kann: Auch die Geschichte in der Gegenwart wird fortgesetzt.

Auch Assassin's Creed Valhalla spielt in der Gegenwart

Wie Lead Producer Julien Laferrieère im Gespräch mit Eurogamer verrät, habe Ubisoft wieder einen Weg gefunden, die (nicht bei allen Fans belieben) Story-Abschnitte der Moderne erneut einzubauen. In Assassin's Creed Valhalla soll die Gegenwart aber zu einer "neuen Art der Erfahrung" für Spieler werden. Spielbar werden die Abschnitte aber auf jeden Fall, das bestätigt Laferrieère.

Layla kehrt zurück: Gegenüber GameSpot verrät Narrative Director Darby McDevitt, der also in Sachen Story die Zügel in der Hand hat, etwas mehr zu diesen Gameplay-Abschnitten. Demnach wird erneut die Geschichte von Layla Hassan erzählt, die schon in Origins und Odyssey die Errinnerungen von Bayek und Kassandra via Animus bereist hat.

Wie Layla in Valhalla eingebunden wird, ist unklar. Vermutlich wird es aber erneut darum gehen, die Erinnerungen von Eivor zu nutzen, um an ein bestimmtes Artefakt zu gelangen.

AC Valhalla: Eivor ist Kanon, egal ob männlich oder weiblich

Besonders interessant ist übrigens, dass in Assassin's Creed Valhalla sowohl die männliche als auch die weibliche Version des Protagonisten offizieller Kanon ist. Bei Odyssey gab es zwar Alexios und Kassandra, aber nur letztere ist tatsächlich Bestandteil der übergreifenden Assassin's Creed-Story.

Dies bestätigte McDevitt via Twitter:

Both choices are canon, but we’re not going to spoil how we managed that trick until you play the game. ? — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) April 30, 2020

Allerdings verrät er uns hier nicht, wie es möglich sein soll, dass unterschiedliche Versionen einer Figur gleichzeitig Teil des offiziellen Kanons sein können. Irgendeinen erzählerischen Trick wird es hier also geben.

Mehr Infos: Eine Übersicht zum neuen Assassnin's Creed findet ihr übigens in der GamePro-News zur Ankündigung von Valhalla. Da gibt es alle bisher bekannten Infos zu Release, Gameplay, Story und Features.

Assassin's Creed Valhalla erscheint im Herbst 2020 für Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, PC und Google Stadia.

Wie findet ihr, dass die Gegenwart erneut eine Rolle spielt?