Amazon zeigt PS5-Hüllen von Assassin's Creed Valhalla und Far Cry 6

Die kommenden großen drei Spiele von Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion und Far Cry 6 erscheinen bekanntlich nicht nur für die Konsolen der aktuellen Generation, sondern auch für PS5 und Xbox Series X. Die Cover dieser drei Games kennen wir zwar schon seit einigen Wochen, Amazon US zeigt uns nun aber, wie genau die Spielehüllen für die PS5-Fassungen aussehen (via PlayFront).

Das Besondere der PS5-Spielecover nämlich? An der Oberseite der Boxen finden wir keinen blauen Banner mehr, wie wir es von den PS4-Spielen kennen, sondern einen weißen Banner mit einem edlen schwarzen PS5-Logo.

Das PlayStation 5-Boxart für Assassin's Creed Valhalla

PS5- & Xbox Series X-Release von Valhalla: Das neue Assassin's Creed erscheint zunächst am 17. November für PS4, Xbox One und den PC. Ein konkretes Release-Datum der PS5- (sowie Xbox Series X-Fassung des Wikinger-Abenteuers kennen wir noch nicht, laut Ubisoft soll sie um den Launchzeitraum der Next Gen-Konsolen herum auf den Markt kommen. Die PS5 erwartet uns Stand jetzt Ende 2020, die Xbox Series X soll im November 2020 aufschlagen.

Gratis-Upgrade für PS5 und XSX: Alle Spielerinnen und Spieler, die Assassin's Creed Valhalla auf Xbox One oder PlayStation 4 kaufen, können ihr Spiel übrigens ohne zusätzliche Kosten auf die Version der Folgegeneration (Xbox Series X oder PlayStation 5) übertragen.

Falls ihr euch fragt, wie sich Valhalla überhaupt spielt, dann findet ihr alle Infos dazu in unserer ausführlichen GamePro-Preview:

Das PlayStation 5-Boxart für Far Cry 6

Release für PS5 und Xbox Series X: Far Cry 6 erscheint am 18. Februar 2021 für PS4, Xbox One, PC sowie für PS5 und Xbox Series X. Der Shooter wird ebenfalls kostenlose Next Gen-Upgrades für Käufer*innen der jeweiligen Current Gen-Fassung bieten.

Das PlayStation 5-Boxart für Watch Dogs Legion

Release für PS5 und Xbox Series X: Das Action-Rollenspiel erscheint 2020 am 29. Oktober 2020 für PS4 und Xbox One. Eine Next Gen-Fassung soll später um den Release-Zeitraum der PS5 und Xbox Series X herum erscheinen. Das Hacker-Abenteuer unterstützt wie AC Valhalla und Far Cry 6 Gratis-Upgrades für die Next Gen-Fassungen für all diejenigen, die die Version für PS4 und Xbox One besitzen.

Wie sich Watch Dogs Legion spielt, lest ihr in unserer ausführlichen GamePro-Preview:

