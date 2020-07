Beim Ubisoft Forward-Event wurde wie erwartet Far Cry 6 angekündigt. Der neueste Teil der Shooter-Reihe, in dem es in Südamerika gegen einen Diktator geht, wird es Spielen wie Assassin's Creed Valhalla gleich tun und kostenlose Upgrades für die PS5 und Xbox Series X bieten. Die offizielle Webseite erklärt das Upgrade-Verfahren, das jedoch nicht alle Möglichkeiten abdeckt.

Far Cry 6 - Das müsst ihr beim kostenlosen Upgrade auf PlayStation 5 & Xbox Series X beachten

Der vergangene Leak ließ schon einiges über Far Cry 6 erahnen, nun ist es aber offiziell: Far Cry 6 kommt im Februar 2021 und wird auch kostenlose Upgrades für die PS5 und Xbox Series X bieten.

Was bedeutet das? Wer den Shooter für die PS4 und Xbox One kauft, wird das Spiel kostenlos auf die jeweilige Next Gen-Version aktualisieren können. Das ermöglicht das Spielen von Far Cry 6 auf beiden Konsolengenerationen von Sony bzw. Microsoft.

Upgrade auf eine digitale Version: Wer Far Cry 6 digital oder physisch besitzt, wird die angepasste Next Gen-Version im Store zum Download erhalten. Bei der physischen Version muss die Disc jedoch in der Konsole eingelegt sein, um die Upgrade-Version spielen zu können. Digitale Inhalte lassen sich auf die PS5 und Xbox Series X übertragen.

Diese Upgrades sind nicht möglich: Auch wenn Far Cry 6 die kostenlosen Upgrades anbietet, können laut der FAQs nicht alle Arten unterstützt werden. So ist es wie zu erwarten nicht möglich, eine digitale auf eine physische Version zu aktualisieren.

Außerdem sollten Spieler*innen aufpassen, die auf eine rein digitale Next Gen-Konsole wechseln wollen. Wer sich das Spiel vorab auf Disc besorgt, wird diese logischerweise nicht in eine digitale Konsole einlegen und upgraden können.

Far Cry 6 erscheint am 18. Februar 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia und PC. Alles bisherigen Infos zu Ubisofts neuem Far Cry lest ihr hier:

Wie findet ihr Far Cry 6 und die gebotenen Upgrade-Lösungen?