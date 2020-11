In Assassin's Creed Valhalla werdet ihr insgesamt sehr viel weniger Monturen finden als noch im Vorgänger. Dafür freut man sich umso mehr, wenn man endlich alle fünf Teile eines Sets zusammen hat und damit die volle Macht der zwei Bonusfähigkeiten freischaltet.

Dafür müsst ihr allerdings ganz schön herumreisen, denn viele Sets sind über mindestens zwei Regionen verteilt. Damit ihr schnellstmöglich euer Set vervollständigen könnt, haben wir in diesem Guide alle Fundorte mit Karten für euch zusammengetragen.

Tipps für die optimale Rüstung

Wählt euer Totem-Tier

Genau wie Waffen gehören auch Rüstungen alle einem bestimmten Teil des Fähigkeiten-Baums an. Ihr tragt also entweder eine Raben-, Wolfs-, oder Bären-Rüstung. Achtet darauf, im passenden Strang des Baums die Wege-Skills mitzunehmen.

Der Vorteil? Sie erhöhen nicht nur euren Rüstungswert mit jedem einzelnen Teil, sondern verringern auch das Gewicht der Rüstung erheblich. Je weniger Gewicht ihr mit euch herumtragt, desto weniger Ausdauer verbraucht ihr beim Ausweichen. Ein nicht unerheblicher Bonus, den ihr besonders in schwierigeren Kämpfen, wie gegen die Eiferer zu schätzen wissen werdet.

Nutzt regelmäßig die Schmiede

Vergesst nicht eure Rüstungsteile zu verbessern. Es ist verführerisch, alle Upgrade-Materialien in Eivors Waffen zu stecken, doch dann verliert ihr sehr viel Defensive und werdet zu einer Glaskanone. Mit jeder zusätzlicher Verbesserung steigen Rüstung, Ausweichen und die Verteidigungswerte gegen die beiden Schlagarten.

Zusätzlich solltet ihr auch Barren in eure Montur investieren, besonders in die Brustplatte. Diese erhält einen speziellen eckigen Runen-Sockel, mit dem ihr der Rüstung eine zusätzlich Eigenschaft verleihen könnt, die ihr auf anderen Sets findet.

Es gibt noch weitere Rüstungen

Nach unserer Erfahrung mit Ubisoft in der Vergangenheit, gehen wir davon aus, dass noch viele neue Rüstungssets im Ingame-Store landen werden. Aktuell findet ihr schon mehrere zusätzliche Monturen dort. Außerdem gibt es immer wieder weitere Items durch Events oder Promotion.

Daher haben wir uns für diesen Guide entschlossen, alle diese Rüstungen außen vor zu lassen, und nur Monturen zu betrachten, die ihr normal im Spielverlauf, ohne den Einsatz von Opalen, verdienen könnt.

Hier sind alle Rüstungsteile von AC Valhalla und wo ihr sie auf der Map des Spiels findet.

Raben-Rüstungen

Hier findet ihr leichtere Rüstungen, die häufig einen Bonus auf kritische Treffer geben, oder euch beim Schleichen unterstützen.

Rabenclan-Rüstung

Ihr startet das Spiel mit dieser Rüstung und könnt sie nicht verpassen. Die Boni sind ideal, wenn ihr euch noch an das Kampfsystem gewöhnt, da sich euer Rüstungswert immer weiter erhöht, je weniger Leben ihr habt. Außerdem erhöht sich der kritische Trefferwert, was die Rüstung auch zum Ende des Spiels immer noch zu einer guten Wahl macht.

Magister-Rüstung

Ihr findet Teile dieser Rüstung in den Gebieten von Oxenafordscrir und East-Engla. Die Rüstung verbessert eure Kampfkraft, wenn ihr Nachts unterwegs seid. Dann erhaltet ihr einen dicken Bonus auf Nah- und Fernkampf.

Das macht die Rüstung leider sehr situationsabhängig. Tagsüber bringen euch die Boni rein gar nichts, so dass ihr häufiger meditieren müsst, um Zeit vergehen zu lassen. Daher ist die Montur eher nervig zu benutzen, als wirklich nützlich.

Mentoren-Rüstung

Diesmal müsst ihr sogar drei Gebiete unsicher machen. Teile der Rüstung verstecken sich in Sudseaxe, Snotingahamscir und der Stadt Wincaester. Doch die Suche lohnt sich, denn ihr erhaltet bei jedem kritischen Treffer verbesserten Angriff und erhöhtes Tempo.

Wenn ihr ein paar schnelle Waffen, wie beispielsweise Dolche oder Speere benutzt, dann stapeln sich die Boni der Rüstung sehr schnell hoch und ihr werdet zu einem Berserker auf dem Schlachtfeld.

Gewand der Verborgenen

Um dieses Schmuckstück zu vervollständigen werdet ihr eine ganze Weile unterwegs sein. Die Rüstung liegt versteckt in fünf der insgesamt sechs Assassinen-Büros, welche überall in England versteckt sind. Habt ihr einen der Orte gefunden, müsst ihr zusätzlich noch einen Weg hineinfinden. Die Lösung liegt meistens unter Wasser, wo sich Eingänge zu den Büros verstecken. Für keinen anderen Schatz mussten wir so häufig tauchen, wie für diese Rüstung.

Die Boni können sich sehen lassen. Wenn ihr zehn Sekunden geduckt und versteckt seid, erhöhen sich sowohl Attentats- als auch Kopfschuss-Schaden. Wenn ihr also gerne schleicht, dann wird euch die Rüstung gute Dienste leisten.

Wolfs-Rüstungen

Die Anzahl der Rüstungen ist recht überschaubar. Gerade einmal zwei Wolfs-Monturen könnt ihr im Spiel finden. Dafür haben diese es allerdings in sich.

Jäger-Rüstung

Ihr findet die fünf Teile in den Landen von Grantabrycgscir und Legracaesterscir, also direkt am Anfang des Spiels. Als Belohnung erhaltet ihr die beste Rüstung, wenn ihr am liebsten mit dem Bogen spielt.

Trefft ihr aus über 20 Meter Entfernung ein Ziel, erhöhen sich sowohl Schaden als auch Tempo massiv. Damit lassen sich Banditencamps entspannt aus der Entfernung erledigen, ohne das ihr je eure Axt zücken müsst.

Galloglaigh-Rüstung

Versteckt in Lincolnescir und Eastseaxe liegt dieses Prunkstück. Wenn ihr die richtigen Waffen zur Hand nehmt, habt ihr hier eine der stärksten Rüstungen vor euch, die ihr unbedingt einmal ausprobieren solltet.

Jeder Abschlusstreffer erhöht Nahkampf-Widerstand und Nahkampf-Schaden bis zu fünf Mal. Dieser Buff hält 45 Sekunden, also mehr als genug Zeit, dass er während eines Kampfes nicht auslaufen sollte. Die Boni-Kombination macht die Rüstung zu einem Monster in Massenschlachten, als auch in einzelnen Bosskämpfen.

Bären-Rüstungen

Diese schweren Monturen erleichtern euch das Überleben enorm, denn sie steigern stark eure Defensive.

Brigantinen-Rüstung

Ihr findet die Montur in Caent und Scrobbescir. Sie bietet euch im Kampf von bis zu zwei Gegnern keinerlei Vorteile. Sollten allerdings noch ein paar zusätzliche Soldaten hinzukommen, wird eure Rüstung kurzen Prozess mit diesen machen.

Ab drei Gegnern steigt euer Rüstungswert an, genauso wie euer Nahkampf-Schaden. Die Boni erhöhen sich sogar noch weiter bis zu einem Maximum von fünf Gegnern. Das Macht die Montur zu einem fantastischen Begleiter in Belagerungsschlachten, oder falls ihr gern frontal Banditencamps stürmt.

Thanen-Rüstung

Diese schicke Rüstung verteilt sich über die Ländereien von Eoforwicscir, Glowecaesterscri und der Stadt Wincaester. Als Belohnung erhaltet ihr das absolute Gegenteil der Brigantinen-Rüstung.

Wenn ihr pariert, erhaltet ihr einen Bonus auf die kritische Chance und den kritischen Schaden. Das hält so lange an wie ihr niemanden von hinten trefft oder am Boden angreift. Dies kommt euch vor allem im Kampf gegen einzelne starke Feinde, wie Bossen, zu Gute. In Massenschlachten hingegen erledigt ihr zu viele Gegner am Boden.

Thors Rüstung

Diesen besonderen Rüstungssatz könnt ihr nicht einfach finden. Ihr müsst ihn euch stattdessen im Kampf gegen einige schwere Bosse verdienen undalleMitglieder des Ordens eliminieren.

Assassin's Creed Valhalla ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich.

