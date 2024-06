Astro Bot wird ein 'wirklich, wirklich großes Spiel' mit über 80 Level in 6 Universen

Astros neues Abenteuer wird dieses Mal um einiges größer.

Mit dem kleinen Roboter Astro durften wir auf der PlayStation schon ein paar kleine Abenteuer erleben. Astro's Playroom etwa war auf der PS5 ein wirklich großer Spaß, nur leider viel zu kurz, da es sich eher um eine Art Tech-Demo für den DualSense-Controller handelte. Umso erfreulicher ist es, dass das frisch angekündigte Astro Bot ein vollwertiges Jump&Run-Spiel wird. Entsprechend hat es inhaltlich viel mehr zu bieten.

Astro Bot ist gut 5x größer als Astro's Playroom

Dass Team Asobi sich mit dem neuen Astro Bot einiges vorgenommen hat, ließ sich bereits nach dem ersten Trailer vermuten, der schon viele unterschiedliche Level zeigte. Creative Director Nicolas Doucet machte die Ausmaße des Spiels in einem Interview mit Entertainment Weekly aber nochmal deutlicher:

Hier geht es wirklich darum, eine Stufe höher zu gehen – eigentlich sogar mehrere Stufen – und Astros große Geschichte zu erzählen. Wir nennen es Astro Bot, weil wir es als Neuanfang betrachten. Das ist ein wirklich, wirklich großes Spiel. Ich denke, für uns ist das das größte Spiel, das wir je gemacht haben.

Um es etwas greifbarer zu machen: Es wird 6 Galaxien geben, mit über 50 Planeten, auf denen wir uns durch 80 Level hüpfen, rätseln und kämpfen. Typische Biome wie Wälder, Strände und Vulkane sollen dabei sein, aber auch "mehr verblüffende Gebiete wie ein gigantisches Stundenglas oder die Krone eines singenden Baumes".

Im ersten Trailer könnt ihr euch schon ein gutes Bild von den Leveln machen:

3:13 Neues Astro Bot kommt auf die PS5 und das schon im September

Das klingt vor allem im Vergleich zu Astro's Playroom nach viel. Das besaß nur vier Welten mit je vier Level plus zwei weitere Hub-Bereiche. Die Spielzeit beträgt für die Tech-Demo laut How Long To Beat in Durchschnitt 4 Stunden für die Story und ein paar zusätzliche Aufgaben. Mit gut 5 Mal mehr Level sollten wir für Astro Bot also viel mehr Zeit einplanen.

Erweitert wird das Ganze durch über 70 neue Gegnertypen, 15 Fähigkeiten (z.B. Giant Sponge, einen riesigen Schwamm, um Wasser aufzusaugen) und einen Haufen Bots, die an bekannten PlayStation-Charakteren angelehnt sind (z.B. Kratos aus God of War).

Nun ist größer nicht automatisch besser. Aber wie Doucet noch verriet, will das Team uns mit all den Welten, Planeten und Leveln alle 10 Minuten etwas Neues zu bieten. Ob das klappt, erfahren wir dann am 6. September 2024, wenn Astro Bot exklusiv für PS5 erscheint.

Was sagt ihr zu all dem? Denkt ihr, dass das Spiel trotz dieser Größe dauerhaft Spaß machen wird, oder könnte es darunter leiden? Schreibt uns eure Gedanken zu Astro Bot gerne in die Kommentare.