Astro's Playroom ist kostenlos & auf der PS5 vorinstalliert

Bereits auf der PS4 zeigte Sony mit Astro Bot Rescue Mission und The Playroom VR, was die Konsole alles kann. Die Spiele nutzen die Funktionen der PS4 und PS VR nicht nur gekonnt aus, sondern unterhielten auch gut. Astro's Playroom soll das gleiche Ziel verfolgen und den Besitzern einer PS5 vermitteln, was alles in der neuen Konsole steckt.

Dafür kommt das Spiel für alle kostenlos und vorinstalliert auf die PS5, wie der Ankündigungstrailer auf dem gestrigen PS5-Event zeigte.

Astro's Playroom demonstriert die PS5-Funktionen

Während Astro Bot Rescue Mission und die Minispielsammlung The Playroom VR beide für die PS VR waren, geht es bei Astro's Playroom um die verschiedenen Komponenten der PS5 und den neuen DualSense-Controller.

In Astro's Playroom führen uns der niedliche Roboter Astro und seine Crew durch vier verschiedene Welten. Der Trailer zeigt beispielsweise Strände und Schneegebiete. Diese Welten sind jeweils auf eine Komponente der Konsole und seines Controllers ausgerichtet, wodurch sich das Gameplay unterscheidet. Der Plattformer ist damit auch wie eine Art Tech-Demo zu verstehen.

Astro's Playroom erscheint als kostenloser und vorinstallierter Launchtitel auf der PS5 zum Weihnachtsgeschäft 2020.

Was haltet ihr von Astro und dem neuen Playroom? Habt ihr die anderen Astro-Titel gespielt?