Geniales PS5-Exclusive, das alle PS5-Besitzer haben, bekommt wohl endlich einen zweiten Teil

Astro's Playroom könnte einen Nachfolger bekommen, darauf deuten zumindest neue Trademarks hin.

Wer eine PS5 besitzt, hat damit auch automatisch einen der besten Plattformer der letzten Jahre frei Haus geliefert bekommen: Astro's Playroom war auf der Konsole vorinstalliert und hat sehr anschaulich verdeutlicht, wozu der DualSense-Controller in der Lage ist. Ganz nebenbei hat das Spiel auch noch eine richtig spaßige Tour durch die Geschichte der gesamten PlayStation-Marke absolviert. Jetzt gibt's Hinweise auf einen Nachfolger.

Astro's Playroom könnte einen Nachfolger für PS5 oder PSVR 2 bekommen

Darum geht's: Gematsu hat einige neue Trademark-Einträge entdeckt, die sich um Astro Bot in Europa drehen. Die Markenrechte wurden so offenbar erneuert, so zumindest die Theorie. Das könnte heißen, dass wir es demnächst mit einem neuen Spiel zu tun bekommen.

Das gab es bisher: Astro Bot ist nach und nach zu einem richtigen PlayStation-Maskottchen geworden. Seinen Anfang hat das Ganze mit der PS4-Gratisdemo The Playroom genommen und weiter ging es anschließend mit der PSVR-Grundlage The Playroom VR für alle PlayStation VR-Besitzer*innen.

Daraufhin wurde ein umfangreicheres VR-Spiel namens Astro Bot Rescue Mission veröffentlicht, das sehr gut ankam. Last but not least haben Sony und Team Asobi dann Astro's Playroom als auf der PS5 vorinstalliertes Gratis-Spiel ausgeliefert.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Astro Bot Rescue Mission, dem VR-Platformer, anschauen:

1:52 Astro Bot Rescue Mission - Launch-Trailer des VR-Jump'n'Runs - Launch-Trailer des VR-Jump'n'Runs

Darum ist Astro's Playroom so cool: Der 3D-Plattformer fühlt sich richtig gut an, versprüht unendlich viel gute Laune und führt euch gewissermaßen durch die Innereien eurer PS5. Das komplette Spiel steckt voller Anspielungen und Easter-Eggs auf die gesamte PlayStation-Historie und lässt euch alte Konsolen-Teile sammeln. Nebenbei ist es ein extrem gelungenes Showcase für die besonderen Controller-Features des DualSense und das perfekte Tutorial für die PS5.

Was könnte da jetzt kommen? Team Asobi wurde 2021 von Sony offiziell zu einem First Party-Studio gemacht und hat seit 2020 kein Spiel mehr veröffentlicht. Das heißt, dass die Menschen dort seit drei Jahren an einem vollwertigen Astro's Playroom-Nachfolger arbeiten könnten. Selbstverständlich wäre aber auch ein PSVR 2-Titel gut denkbar oder eine Mischung aus beidem.

Freut euch nicht zu früh! Bisher gibt es keine handfesten Infos dazu, was da auf uns zukommt. Zeitlich würde es passen und auch die Trademarks könnten darauf hindeuten, aber das muss natürlich nicht heißen, dass wirklich demnächst ein neues Astro-Spiel erscheint. Auch wenn wir es natürlich hoffen. Aber vorerst müssen wir uns gedulden und offizielle Ankündigungen abwarten.

Was würdet ihr euch von Team Asobi wünschen? Auf was für eine Art von Astro Bot-Spiel hättet ihr am meisten Lust?