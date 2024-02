Das erste PS5-Exclusive überhaupt könnte noch dieses Jahr eine Fortsetzung bekommen

Team Asobis Astro's Playroom ist auf jeder PS5 vorinstalliert und bekommt womöglich bald ein Sequel.

Sony- und Microsoft-Fans haben es nicht leicht: Erst soll es der Xbox-Sparte schlecht gehen, dann will PlaySation keine großen Franchise-Titel mehr bis März 2025 veröffentlichen. Aber was das eigentlich genau heißt, ist nicht ganz klar.



Was ist neu? Zum Glück gibt es aber wohl noch genug andere Spiele, die in Sonys Augen keine großen Titel bekannter Marken sind und noch dieses Jahr erscheinen könnten. Wie zum Beispiel das neue Spiel der Astro's Playroom-Macher, wie Insider Jeff Grubb erklärt.

Sony bringt 2024 zwar keine neuen Teile großer Franchises mehr, aber was genau heißt das?

Darum geht's: Wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen, dass Sony im aktuellen Fiskaljahr keine ganz großen Geschütze mehr auffahren will. Das heißt, dass es keine neuen Teile der dicksten und erfolgreichsten Franchises des PS5-Herstellers bis März 2025 gibt. Mehr dazu lest ihr hier:

Was ist groß? Die Frage stellt sich jetzt natürlich. Was diese Aussage für die Releases bis März 2025 bedeutet, hängt ganz davon ab, was Sony selbst als "groß" einstuft. Aber es gibt dazu auch schon einige weiterführende Details und die ordnet der Giant Bomb-Reporter Jeff Grubb hier noch einmal ganz klar und deutlich ein (via: VGC).

Zunächst erinnert er daran, dass Rise of the Ronin und der Multiplayer-Titel Concord eigentlich auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen müssten:

"Wir wissen schon, dass Rise of the Ronin kommt, wir wissen dass Concord, eines der Live Service-Games, für dieses Jahr geplant ist. Das ist der Kram, der auf jeden Fall eingeplant ist. Und dann ist es so dass es neue Spiele-Einträge in Franchises geben könnte, die bereits existieren. Sie sind aber womöglich einfach nicht groß in den Augen von PlayStation, wenn sie mit ihren Investor*innen reden. Sie haben God of War gesagt, sie haben Spider-Man gesagt, das sind alles Franchises, die insgesamt 15 Millionen Kopien oder mehr verkaufen."

Rise of the Ronin könnt ihr euch hier nochmal ansehen:

3:53 Rise of the Ronin - Das erwartet euch im neuen Open-World-Spiel der Nioh-Macher

Kommt 2024 vielleicht noch das Astro's Playroom-Sequel?

Das bringt natürlich die Möglichkeit ins Spiel, dass wir doch noch einige Titel im Jahr 2024 bekommen, die aus unserer Sicht nicht so klein wirken. Wie zum Beispiel das potentielle Astro's Playroom-Sequel, an dem Entwicklerstudio Team Asobi wohl schon einige Jährchen bastelt. Das glaubt zumindest Jeff Grubb:

"Ich habe gehört, dass Astro vielleicht dieses Jahr passiert. Also wenn das passiert, ist das ziemlich groß für mich. Ich verstehe, wieso Sony nicht denkt, dass das ein großes Ding für uns ist, zumindest noch nicht, hoffentlich können sie es in ein großes verwandeln und dann ändert sich einiges daran."

Mit Vorsicht zu genießen: Nur weil Jeff Grubb gehört haben will, dass ein neuer Astro-Teil womöglich noch dieses Jahr erscheint, muss das natürlich nicht wirklich auch so kommen. Selbst wenn seine Quellen Recht hatten, könnten die Informationen schon längst wieder veraltet sein, Pläne ändern sich. Freut euch also lieber nicht zu früh und wartet ab, bis wir eine offizielle Ankündigung erhalten.

Welche kleineren Titel fallen euch noch ein, die Sony eventuell doch noch dieses Jahr bringen könnte, die sie aber vielleicht eben nicht als große Titel bekannter Franchises einstufen?