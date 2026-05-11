Atomfall wird zur TV-Serie: Möglicher Release und alle bekannten Infos zur Adaption des Rebellion-Spiels

Das First-Person-Spiel der Sniper Elite-Macher wird als TV-Serie adaptiert. In diesem Artikel findet ihr alles, was zur Umsetzung schon bekannt gegeben wurde.

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Tobias Veltin
11.05.2026 | 07:00 Uhr

Das Setting von Atomfall bietet sich hervorragend für eine TV-Serie an. (Artwork aus dem Spiel) Das Setting von Atomfall bietet sich hervorragend für eine TV-Serie an. (Artwork aus dem Spiel)

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Dass Videospiele verfilmt oder als TV-Serie umgesetzt werden, ist ja mittlerweile nichts Außergewöhnliches mehr. Dass aber auch Atomfall zu einer TV-Serie wird, war nicht unbedingt zu erwarten.

Denn das Spiel von Rebellion Games (u.a. auch für die Sniper Elite-Reihe zuständig) erschien erst im Jahr 2025 und war damals zudem eine komplett neue IP ohne große Historie.

Nichtsdestotrotz ist das Spiel aufgrund seines Settings geradezu prädestiniert für eine Serie. Das haben sich offenbar auch die verantwortlichen Personen bei Two Brothers Pictures gedacht und sich die Lizenz geangelt.

Zu allen wichtigen Punkten kommt ihr hier:

Wichtiger Hinweis: Wirklich viele offizielle Informationen zur Atomfall TV-Serie gibt es bislang nicht. Wir werden den Artikel updaten, sobald Neuigkeiten bekanntgegeben werden.

Auch einen Teaser gibt es bislang nicht, unten könnt ihr Szenen aus der Spielvorlage anschauen:

Video starten 11:51 Atomfall: Dieser Shooter ist mehr als eine Reise wert

Release: Gibt es schon einen Termin für die Atomfall TV-Serie?

Nein. Bislang ist lediglich bekannt, dass das Spiel als Serie umgesetzt werden wird. Das lässt vermuten, dass sich das Projekt aktuell noch in der Entwicklungsphase befindet. Wann die Dreharbeiten beginnen oder voraussichtlich beendet sind, ist noch nicht bekannt, weswegen sich ein Termin für den Release nur schwer prognostizieren lässt.

Da viele wichtige Infos noch im Dunkeln liegen, rechnen wir nicht vor Mitte bis Ende 2028 mit einem Release der Serie.

Streaming-Anbieter: Wer wird die Atomfall TV-Serie zeigen?

Auch hierzu gibt es noch keine konkreten Informationen. Aufgrund der Historie des Produktionstudios Two Brothers lassen sich aber zumindest Schlüsse ziehen.

Denn: Viele der bisherigen Produktionen des Studios (Fleabag, The Tourist, Baptiste) entstanden in Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video und erschienen entsprechend auch dort.

Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass das auch für die Atomfall-Serie gelten wird – zumal nicht bekannt ist, ob Amazon auch hier beteiligt ist –, aber eine Chance darauf besteht in jedem Fall.

Auf den nächsten Seiten erfahrt ihr mehr zur Story und dem Team hinter der Atomfall TV-Serie.

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