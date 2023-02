Atomic Heart auf Metacritic: Für ein Shooter-Highlight hat's nicht gereicht

Mit Atomic Heart erscheint heute ein neuer Story-Shooter für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC, der im Vorfeld unter anderem aufgrund spektakulärer Trailer und einem für lange Zeit großen Mysterium rund um die Echtheit des Spiels für reichlich Aufsehen gesorgt hat. Erste Magazine konnten den Titel vom russischen Entwickler Mundfish jetzt testen und sind sich was die Qualität anbelangt uneins. Hier wollen wir euch die genannten Stärken und Schwächen einmal aufzeigen.

So schneidet Atomic Heart auf Meta- und Open Critic ab:

Der Metascore von Atomic Heart schwankt je nach Plattform von 72 (Xbox) bis 77 (PC)

von Atomic Heart schwankt je nach Plattform von 72 (Xbox) bis 77 (PC) Auf OpenCritic erreicht das Spiel einen Score von 74 bei aktuell 75 Kritiken

Magazin Wertung Hobby Consolas 90 DualShockers 84 Gaming Nexus 80 GamingBolt 80 IGN 80 GameStar 79 God is a Geek 70 Push Square 60 GamesRadar+ 50 Twinfinite 40

Die Stärken und Schwächen von Atomic Heart

Nachfolgend wollen wir für euch zusammenfassen, bei welchen Punkten sich die internationalen Tester*innen überwiegend einig sind.

Das ist positiv:

toller retro-futuristischer Artstyle

schicke Optik (vorrangig auf PC)

dystopische Atmosphäre, die an BioShock erinnert

spaßiger Fernkampf (Kräfte/Waffen)

Das ist negativ:

öde Open World

Fehlen von Raytracing

gestreckte Spielzeit

unrunder Nahkampf

Uneinigkeit bei Bewertung der Story

Die Geschichte von Atomic Heart ist der Punkt, bei dem viele Tests weit auseinandergehen. Während beispielsweise die Seite Xbox Era von "cleverem Storytelling" spricht, beschreibt GamesRadar die Geschichte als "unverständlich". Auch was den immerzu mies gelaunten Hauptcharakter von Atomic Heart angeht, variieren die Meinungen von "super nervig" bis "humorvoll".

Kollege André Baumgartner positioniert sich in seinem Test für GameStar in puncto Story bei den Kritikern und zieht folgendes Fazit:

Atomic Heart im GamePro-Test

Für GamePro hat sich Kollege Tobi Atomic Heart geschnappt und reiht sich mit einer Wertung von 79 Punkten mehr im oberen Bereich ein. Was ihm überaus gut gefallen hat und was weniger, das könnt ihr bereits in seinem ausführlichen GamePro-Test zum Shooter nachlesen.

Habt ihr Atomic Heart bereits gespielt und falls ja, wie ist eure Meinung zum Spiel?