Atomic Heart 2 angekündigt und wir kennen bereits 2 größere Neuerungen des Story-Shooters

Atomic Heart kehrt für einen zweiten Teil zurück, wie soeben auf dem Summer Game Fest enthüllt wurde.

Atomic Heart ist trotz gemischter Kritiken für Entwickler Mundfish ein großer Erfolg, nachdem der retrofuturistische Story-Shooter erst kürzlich die Grenze von 10 Millionen Spieler*innen geknackt hat. Während des Summer Game Fest wurde jetzt ein direkter Nachfolger für Konsolen und PC samt einem ersten Trailer angekündigt und wir haben bereits zwei Punkte für euch, in denen das Spiel seinen Vorgänger übertreffen will.

Hier könnt ihr euch aber zunächst einmal den frischen Trailer und wieder einmal richtig schicken Trailer anschauen:

Die ersten Neuerungen in Atomic Heart 2

Zwar gibt es noch keine Aussagen zum Release und auf welchen Plattformen Atomic Heart 2 konkret erscheint, steht ebenfalls noch nicht fest, dafür haben Mundfish schon zwei interessante Features verraten.

Zum einen soll das RPG-System erweitert und euch so ermöglicht werden, noch tiefer in die Spielwelt einzutauchen. Noch wenig konkret werden zahlreiche Aktivitäten genannt, die ihr im retrofuturistischen Schauplatz unternehmen könnt. Da die Spielwelt im GamePro-Test einer der größten Kritikpunkte war, scheint Mundfish jedoch an der richtigen Stelle anzupacken.

Atomic Heart im Test: Diese Robo-Randale verdient eine bessere Spielwelt von Tobias Veltin

Zum anderen soll das Kampfsystem ausgebaut werden. So soll es fortan möglich sein, beide Hände gleichzeitig einzusetzen, wodurch Handschuh-Fähigkeiten und Nah- und Fernkampfwaffen kombiniert werden können.

Auch das Kampfsystem war im Vorgänger noch verbesserungswürdig und wir sind schon gespannt, wie sich der Story-Shooter in der Fortsetzung schlägt.

Wie ist euer Stimmungsbild, was Atomic Heart 2 anbelangt? Bock oder hat euch der Vorgänger abseits der tollen Optik doch nicht vollends überzeugen können?