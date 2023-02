Atomic Heart: Spielzeit und Kapitel des Shooters in der Übersicht

In Atomic Heart verschlägt es uns in eine alternative Sowjetunion der 50er-Jahre und als KGB-Agent ins Forschungsareal 3826, in dem eine Horde Roboter durchgedreht ist. Das Erstlingswerk von Entwickler Mundfish ist ein reinrassiger Story-Shooter ohne Multiplayer und dementsprechend in diverse Abschnitte unterteilt. Wir verraten euch hier, welche das sind und mit welcher Spielzeit ihr ungefähr rechnen könnt.

Diese Kapitel gibt es in Atomic Heart

Direkt vorab: Im Spiel gibt es keine klassischen nummerierten Kapitel, es ist also ziemlich schwer bis unmöglich auszumachen, an welchem Punkt der Story ihr euch gerade befindet. Dennoch lässt sich Atomic Heart gut anhand seiner Schauplätze aufteilen, an denen die Hauptmissionen des Spiels stattfinden.

Dementsprechend ist die folgende Aufteilung von uns erstellt worden und nicht die Darstellung des Spiels. Ihr findet zudem eine ungefähre Spielzeitangabe für jedes Kapitel, damit ihr wisst, wie lange der jeweilige Abschnitt ungefähr dauert.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Prolog: Tschelomei (ca. 1 Stunde)

Tschelomei (ca. 1 Stunde) Kapitel 1: Wawilow-Komplex (ca. 4 Stunden)

Wawilow-Komplex (ca. 4 Stunden) Kapitel 2: Weg zur Tram-Station (ca. 1 Stunde)

Weg zur Tram-Station (ca. 1 Stunde) Kapitel 3: Die Ausstellung (ca. 3 Stunden)

Die Ausstellung (ca. 3 Stunden) Kapitel 4: Das Rechenzentrum (ca. 30 Minuten)

Das Rechenzentrum (ca. 30 Minuten) Kapitel 5: Das Theater (ca. 2 Stunden)

Das Theater (ca. 2 Stunden) Kapitel 6: Die Brücke (ca. 10 Minuten)

Die Brücke (ca. 10 Minuten) Kapitel 7: Das Krankenhaus (ca. 2 Stunden)

Das Krankenhaus (ca. 2 Stunden) Kapitel 8: Der Leuchtturm (ca. 1 Stunde)

Der Leuchtturm (ca. 1 Stunde) Kapitel 9: Rückkehr nach Tschelomei (ca. 30 Minuten)

Beachtet bitte: Die angegebene Spielzeiten können natürlich je nach Shooter-Erfahrung und gewähltem Schwierigkeitsgraden unterschiedlich ausfallen und sind daher nur als Richtwerte zu betrachten.

Wie lange dauert es, bis ich in die Open World komme?

Atomic Heart schmeißt euch nicht direkt in die offene Oberwelt, sondern lässt euch erst den ziemlich linearen Prolog sowie eine ziemlich ausschweifende Hauptmission im Wawilow-Komplex absolvieren, bevor es in den ersten Teil der Oberwelt geht. Das ist nach ca. 5 Spielstunden der Fall, eine klassische Open World im Stil von Far Cry und Co. solltet ihr in Atomic Heart allerdings ohnehin nicht erwarten.

Ihr braucht eine Einführung in das unverbrauchte Setting von Atomic Heart? Bitte schön:

8:48 Atomic Heart - Das Setting des neuen Shooters im ausführlichen Gameplay-Trailer

Atomic Heart: So viel Spielzeit könnt ihr einplanen

Story-Abschluss: ca. 15 Stunden

ca. 15 Stunden Story und ein paar Nebenaufgaben: ca. 20 Stunden

ca. 20 Stunden Alles komplett abschließen: ca. 30 Stunden

Wie ihr der Kapitelübersicht oben entnehmen könnt, dauert es etwa 15 Stunden, bis der Abspann von Atomic Heart über den Bildschirm läuft. In dieser geschätzten Spielzeit schließt ihr die Story des Shooters ab, auch hier kann die tatsächliche Zeit natürlich nach oben oder unten abweichen – je nachdem, ob ihr etwa auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt oder ob etwa alle der zahlreichen Textlogs durchlest.

Kaum Nebenaufgaben: Abseits von der eigentlichen Haupthandlung hat Atomic Heart nur wenig zu bieten. Immerhin gibt es acht optionale Rätsel-Dungeons, für die ihr großzügig jeweils 30 Minuten bis eine Stunde einplanen könnt. 20 Stunden in Atomic Heart zu verbringen, ohne sich zu langweilen ist also ohne Probleme möglich, wer zudem alle Achievements/Trophäen sammeln will, dürfte noch länger beschäftigt sein, wir schätzen die Completionist-Zeit auf etwa 30 Stunden.

Atomic Heart ist ab dem 21. Februar 2023 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Wer den Game Pass abonniert hat, kann den Titel dort direkt zum Launch ohne Zusatzkosten spielen. Für mehr Informationen zum Spiel selbst empfehlen wir euch unseren Test zu Atomic Heart.